Un chiaro segnale sulla posizione della Cina nel complesso scenario economico globale è giunto direttamente da Pechino. Il Presidente Xi Jinping, nella foto, nel contesto di un incontro di alto livello con il Presidente keniano William Ruto presso la solenne Grande sala del Popolo, ha affrontato temi cruciali che toccano le dinamiche commerciali internazionali e le sfide globali.

Il Messaggio Sulle Guerre Tariffarie

Il Presidente cinese ha espresso una visione netta riguardo ai conflitti commerciali, spesso manifestati attraverso l’imposizione di dazi e barriere. Con un linguaggio diretto, ha sottolineato le conseguenze negative di tali approcci, affermando con risolutezza che le guerre tariffarie e commerciali “non hanno vincitori“. Questa affermazione, pur riconoscendo i problemi esistenti, è stata subito seguita da una postilla che evidenzia la determinazione della Cina: “la Cina non causa problemi, ma non ha paura di combattere“. Un messaggio che appare indirizzato a coloro che potrebbero pensare di adottare misure restrittive nei confronti dell’economia cinese.

L’Appello alla Cooperazione Globale

Accanto a questa posizione ferma sulla difesa dei propri interessi nel campo commerciale, il Presidente Xi Jinping ha lanciato anche un appello di respiro più ampio. Riferendosi alle molteplici sfide che il mondo si trova ad affrontare – siano esse economiche, sanitarie, ambientali o geopolitiche – ha indicato la via della collaborazione. Nel resoconto fornito dal network statale Cctv, Xi ha dichiarato di essere “disposto a collaborare con gli altri Paesi nel mondo per rispondere alle varie sfide attraverso l’unità e la cooperazione“.

La Difesa dei Propri Diritti e Principi

Questa apertura alla collaborazione si fonda, nella visione espressa dal leader cinese, su principi ben definiti. L’obiettivo ultimo, ha spiegato Xi Jinping, è quello di “salvaguardare i propri diritti e interessi legittimi, sostenere le regole del commercio internazionale e l’equità e la giustizia a livello internazionale“. Una dichiarazione che riafferma la volontà di Pechino di operare all’interno di un quadro normativo riconosciuto a livello globale, ma al contempo di tutelare la propria sfera di azione e i propri interessi nazionali, presentandosi come un paladino dell’equità nel contesto globale.

L’incontro con il Presidente keniano ha dunque offerto l’occasione al Presidente cinese di delineare una posizione complessa: quella di un Paese che ricerca la cooperazione per affrontare le sfide comuni, ma che è pronto a difendersi con fermezza di fronte a quella che considera una minaccia ai propri diritti e interessi nel cruciale settore del commercio globale.