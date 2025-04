Dopo quattro ore di discussione presso la Prefettura di Milano, l’incontro riguardante la questione degli operatori della logistica per Esselunga si è concluso senza alcun risultato positivo.

La notizia è stata diffusa in una dichiarazione della Filt Cgil Milano, che ha annunciato la prosecuzione dello sciopero.

Il sindacato ha espresso apprezzamento nei confronti delle istituzioni per la disponibilità dimostrata, sottolineando la legittimità delle richieste dei driver, ma ha evidenziato la totale mancanza di contenuti da parte delle aziende presenti al tavolo negoziale. “Le nostre proposte sono state considerate ragionevoli, concrete e conformi alla normativa contrattuale, tuttavia le aziende hanno mantenuto una posizione di chiusura, senza mostrare alcuna apertura”, ha dichiarato il sindacato.

Secondo la Filt Cgil, si conferma quanto denunciato da settimane: mentre i driver continuano a lavorare in condizioni difficili e segnalano criticità insostenibili, le aziende si sottraggono alle responsabilità, e Esselunga cerca di spostare la colpa, arrivando persino a minacciare l’uso della cassa integrazione per oltre 700 dipendenti dei centri coinvolti. “Questo atteggiamento è inaccettabile”, hanno aggiunto.

Il sindacato ha annunciato che “lo sciopero non si è mai fermato e proseguirà a oltranza, nei modi e nelle forme che le assemblee dei lavoratori decideranno”. “La mobilitazione continua: non ci fermeremo fino a quando non arriveranno risposte concrete”.

Erano presenti al tavolo in maniera congiunta Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti.