L’Unione Europea ha notevolmente ridotto le sue importazioni di gas russo, passando “da oltre il 45% nel 2021 al 19% nel 2024, sostituendo questa fonte con alternative come il gas naturale liquefatto e il gas da gasdotto proveniente dalla Norvegia. Con la cessazione del transito del gas” proveniente da Mosca “attraverso l’Ucraina, all’inizio del 2025, la quota potrebbe scendere al 13% quest’anno”. Queste cifre sono state comunicate dal commissario europeo per l’energia, Dan Jorgensen, in risposta a un’interrogazione scritta dell’europarlamentare di ECR, Adam Bielan, riguardante la futura tabella di marcia per l’interruzione dei combustibili fossili russi attesa per il 6 maggio.

Jorgensen ha riconosciuto che i combustibili russi, e in particolare il gas, “continuano a far parte del mix energetico dell’UE” e ha confermato che sono in corso lavori sulla roadmap per “porre fine alle importazioni di energia dalla Russia“.

La decisione dell’Unione Europea di ridurre drasticamente la dipendenza dal gas russo è stata influenzata dalla necessità di diversificare le proprie fonti energetiche e di affrontare le sfide geopolitiche. Le alternative, come il gas naturale liquefatto, stanno diventando sempre più importanti per garantire la sicurezza energetica della regione.

Inoltre, la transizione verso fonti di energia rinnovabile è vista come un passo cruciale non solo per ridurre le emissioni di carbonio, ma anche per emancipare l’Europa dalla dipendenza energetica da paesi terzi. La tabella di marcia attesa per il 6 maggio rappresenterà una chiara direzione per i prossimi anni, stabilendo obiettivi e strategie specifiche da perseguire.