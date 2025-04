Il percorso di risanamento e rilancio intrapreso da Saipem (nella foto, l’a. d. Alessandro Puliti) trova ulteriore conferma nei risultati del primo trimestre 2025. La società specializzata in servizi per il settore energetico e delle infrastrutture ha presentato cifre che evidenziano un netto miglioramento delle performance operative e finanziarie, in piena coerenza con gli obiettivi delineati nel Piano Strategico.

Il periodo gennaio-marzo 2025 si chiude con un utile netto pari a 77 milioni di euro, in decisa progressione rispetto ai 57 milioni registrati nello stesso periodo del 2024 (+35%). Un balzo in avanti reso possibile dalla solida crescita dei principali indicatori economici.

Crescita a doppia cifra per ricavi ed EBITDA

Nei primi tre mesi dell’anno, i ricavi consolidati hanno raggiunto i 3.518 milioni di euro, segnando un aumento del 15,5% rispetto ai 3.047 milioni del primo trimestre 2024. Parallelamente, l’EBITDA adjusted, l’indicatore della redditività operativa lorda, si è attestato a 351 milioni di euro, in crescita del 31% rispetto ai 268 milioni dello stesso periodo precedente. Questo si traduce anche in un miglioramento della marginalità, con l’EBITDA adjusted che incide sui ricavi per il 10%, rispetto all’8,8% del primo trimestre 2024. Questo andamento positivo è stato trainato in particolare dai settori Engineering & Construction, sia Offshore che Onshore.

Forte accelerazione nella generazione di cassa

Uno degli aspetti più rilevanti del trimestre è la marcata accelerazione nella generazione di cassa. Il flusso di cassa operativo ha toccato i 395 milioni di euro, un dato che testimonia l’efficacia delle azioni intraprese per ottimizzare la gestione finanziaria. Questo si riflette anche nel significativo miglioramento della posizione finanziaria netta. Al 31 marzo 2025, la posizione pre-IFRS 16 è positiva per 968 milioni di euro, in miglioramento di 285 milioni rispetto a fine 2024. Anche post-IFRS 16, la posizione è positiva per 116 milioni di euro, in crescita di 93 milioni rispetto al 31 dicembre precedente.

Portafoglio ordini solido e visibilità a medio termine

Sul fronte commerciale, Saipem ha acquisito nuovi ordini per un valore complessivo di 2,1 miliardi di euro nel trimestre. Sebbene inferiore ai 5,29 miliardi del quarto trimestre 2024 (caratterizzato da importanti commesse), il dato è in lieve crescita rispetto ai 2 miliardi del primo trimestre 2024. Ciò che rassicura è il livello del portafoglio ordini già acquisiti, che al 31 marzo 2025 ammontava a 32,7 miliardi di euro (32,8 miliardi includendo le società non consolidate). Questo backlog consistente garantisce una ottima visibilità sull’attività della società nel medio periodo, con circa 9,4 miliardi di euro previsti per la realizzazione nel corso del 2025.

Gli investimenti tecnici nel trimestre sono stati di 105 milioni di euro, principalmente destinati alle attività Asset Based Services e Drilling Offshore, in leggero aumento rispetto ai 92 milioni dello stesso periodo dell’anno scorso.

Confermata la Guidance per il 2025

Alla luce di questi risultati che confermano il trend positivo, Saipem ha pienamente confermato la guidance per l’intero esercizio 2025, precedentemente comunicata. Le previsioni rimangono ambiziose:

Ricavi attesi intorno ai 15 miliardi di euro .

attesi intorno ai . EBITDA previsto intorno a 1,6 miliardi di euro .

previsto intorno a . Cash Flow Operativo (al netto dei canoni di locazione) stimato in circa 900 milioni di euro .

(al netto dei canoni di locazione) stimato in circa . Investimenti per circa 500 milioni di euro .

per circa . Free Cash Flow (al netto dei canoni di locazione) atteso pari ad almeno 500 milioni di euro.

I risultati del primo trimestre 2025 testimoniano dunque la solidità della ripresa di Saipem e la sua capacità di tradurre la strategia in performance concrete, ponendo le basi per il raggiungimento degli obiettivi annuali.