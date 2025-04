Nel 2024, Revolut ha riportato un utile netto in aumento che ha raggiunto un miliardo di dollari, rispetto ai 428 milioni di dollari ottenuti nel 2023. L’utile netto prima delle imposte è salito a 1,4 miliardi di dollari, mentre i ricavi hanno registrato una crescita del 72%, arrivando a 4 miliardi di dollari. La base clienti globale è aumentata del 38%, raggiungendo i 52,5 milioni di utenti, con un saldo totale dei clienti che è cresciuto del 66%, toccando i 38 miliardi di dollari. In Italia, l’azienda ha acquisito 1,2 milioni di clienti, segnando un aumento del 74%, e un incremento dell’80% nel saldo dei clienti. Nel nostro paese, dopo la proposta di conti deposito senza vincoli, Revolut lancerà quest’anno carte di credito e conti IBAN per le aziende, puntando a raggiungere 4 milioni di clienti.

Nik Storonsky, CEO di Revolut, ha commentato: “Il 2024 è stato un anno cruciale per Revolut. Non solo abbiamo accelerato la crescita della nostra clientela, accogliendo quasi 15 milioni di nuovi utenti a livello globale, ma, cosa fondamentale, abbiamo anche notato un maggiore coinvolgimento da parte dei clienti grazie all’adozione di una gamma più ampia dei nostri servizi, sia nella nostra offerta al dettaglio che in Revolut Business. Questa potente combinazione ha direttamente alimentato la nostra crescita record, e il nostro modello operativo basato sulla tecnologia ha tradotto questi risultati in una redditività senza precedenti.”

Storonsky ha poi aggiunto: “Questa performance ci ha fatto guadagnare lo status di azienda tecnologica privata di maggior valore in Europa, dimostrando la fiducia degli investitori, sia quelli già esistenti che i nuovi, nel nostro percorso. Ma siamo soltanto all’inizio. Stiamo facendo significativi progressi verso il nostro obiettivo di 100 milioni di clienti attivi giornalieri in 100 paesi, sostenuti dalla crescita nel Regno Unito, in Europa e nei nostri mercati in espansione. Questo obiettivo ambizioso ci permetterà di concentrarci sulla rivoluzione dell’accesso finanziario globale attraverso prodotti innovativi e esperienze utente più fluide.”