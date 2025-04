È una frase che risuona spesso nel dibattito pubblico e non solo: l’idea che “Le nostre isole e le nostre città d’arte potrebbero vivere di solo turismo“. Ma quanto è vera questa affermazione, e quali sono le conseguenze quando un territorio abbraccia in toto questa vocazione? Non è forse il caso di considerare il turismo non solo come una risorsa, ma anche come un’arma a doppio taglio per i luoghi e le comunità che lo accolgono?

Il Lato Meno Nobile del Turismo

Questo è il punto di partenza di ‘Il turismo che non paga‘, il nuovo libro-inchiesta pubblicato nella collana VerdeNero di Edizioni Ambiente. L’autrice, la giornalista Cristina Nadotti, affronta di petto uno dei luoghi comuni più radicati, smontando l’idea che il turismo sia una soluzione miracolosa per lo sviluppo. Al contrario, l’indagine – realizzata in collaborazione con Legambiente e arricchita dalla prefazione del giornalista Ferdinando Cotugno – rivela come, sempre più spesso, il turismo intensivo produca squilibri, diseguaglianze e pressioni insostenibili sui territori italiani. È un’analisi lucida e approfondita del cosiddetto “lato oscuro del turismo italiano“.

L’Impatto Concreto sulla Vita Quotidiana

Viviamo in un Paese che esercita un fascino magnetico, attirando milioni di visitatori ogni anno. Ma cosa comporta questa pressione per chi quei luoghi li abita quotidianamente? Cristina Nadotti, con rigore giornalistico e una voce empatica, racconta l’impatto reale di questo fenomeno su diverse tipologie di destinazioni: dalle città d’arte ai borghi, dalle isole alle aree naturali. Le conseguenze sono tangibili: dai treni pieni dove i pendolari faticano a trovare posto, agli affitti impazziti che costringono studenti e residenti a lasciare i centri storici, fino alla trasformazione di fragili spiagge e angoli di natura in semplici set per i social e location per “photo opportunity“. ‘Il turismo che non paga‘ emerge così come una fotografia potente, lucida e necessaria di un’Italia visibilmente sotto pressione.

Casi Emblematici e Proposte Alternative

Il libro non si limita alla descrizione del problema. Mette sotto la lente d’ingrandimento casi emblematici noti al grande pubblico, come Venezia, le Cinque Terre, la Sardegna, la Sicilia, le Dolomiti e molte altre mete iconiche, analizzando le specificità di ciascuna situazione. Tuttavia, l’intento non è criminalizzare né i turisti né gli operatori del settore. L’obiettivo è più costruttivo: proporre una visione nuova. Un modello di turismo che, invece di divorare i territori, impari a rispettarli. Accanto alle distorsioni del modello dominante, l’inchiesta di Nadotti presenta esperienze virtuose e modelli alternativi – improntati a un turismo più giusto, lento e sostenibile – da cui attingere per immaginare e costruire un futuro diverso per il nostro patrimonio. Il volume è disponibile in tutte le librerie e sul sito di Edizioni Ambiente.