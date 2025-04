Un’importante mossa nel settore dei pneumatici si delinea in Nord Europa. Pirelli (nella foto, l’Executive Vice-Chairman Marco Tronchetti Provera) ha annunciato di aver raggiunto un accordo preliminare per una partnership strategica a lungo termine con CTS, un operatore indipendente specializzato nel retail e nei servizi per il mondo dei pneumatici, ben radicato nell’area settentrionale del continente. L’intesa mira a rafforzare la presenza commerciale di Pirelli e consolidare la sua strategia High Value nella regione, mentre per CTS rappresenta un significativo potenziamento della sua capacità operativa e di servizio su tutto il territorio svedese.

I Dettagli dell’Operazione

Il cuore dell’accordo prevede che CTS acquisisca Däckia AB direttamente da Pirelli. Däckia AB è la rete che attualmente gestisce 60 punti vendita di proprietà e si avvale di 42 affiliati sparsi in Svezia. Questo passaggio di proprietà si inserisce in un quadro più ampio: contestualmente all’acquisizione, Pirelli e Däckia (sotto la nuova gestione di CTS) hanno siglato un accordo di fornitura che si estenderà fino al 2030. Questo accordo assicura a Pirelli il ruolo di fornitore principale per la rete Däckia, garantendo così la continuità nella distribuzione dei suoi prodotti in un mercato chiave.

La finalizzazione di questa complessa transazione è subordinata alle consuete condizioni di chiusura e, aspetto rilevante, all’ottenimento delle necessarie approvazioni regolatorie. Le previsioni attuali indicano che il completamento dell’operazione dovrebbe avvenire entro luglio 2025.

Le Voci dei Protagonisti

Le ragioni e gli obiettivi dietro questa partnership emergono chiaramente dalle dichiarazioni dei vertici delle due aziende. David Boman, CEO di CTS, sottolinea la coerenza dell’accordo con i valori fondamentali dell’operatore nordico:

“La partnership strategica prevista con Pirelli riflette il nostro impegno verso la sostenibilità, la qualità e l’innovazione, rafforzando la nostra promessa di offrire ai clienti prodotti e servizi di eccellenza. Con l’obiettivo di acquisire Däckia AB, stiamo costruendo un’offerta completa che integra distribuzione di pneumatici, assetto delle ruote e ricostruzione pneumatici – il tutto supportato da officine locali e con la sostenibilità come valore centrale.”

Dal lato di Pirelli, Livio Magni, Senior Vice President Europe, evidenzia la rilevanza strategica del mercato in cui si inserisce l’accordo:

“L’area Nordics rappresenta per noi un mercato strategico, sia per target di posizionamento che per qualità del parco auto, con un peso rilevante delle motorizzazioni EV, segmento su cui l’azienda gioca un ruolo di leadership. L’operazione con CTS consolida la nostra strategia di focus sul mercato, in collaborazione con un partner focalizzato in maniera complementare su questo business.”

L’accordo configura dunque un riassetto significativo nel panorama del retail pneumatici in Svezia, permettendo a Pirelli di affidare la gestione diretta della rete a un partner specializzato come CTS, mantenendo al contempo una posizione predominante come fornitore in un’area considerata cruciale, specie per i segmenti di veicoli elettrici e di alta gamma.