Il Consiglio di Amministrazione di Itway, nella foto il presidente Giovanni Andrea Farina, capogruppo operativa nel dinamico settore dell’IT, della Cyber Security, dell’AI e dei Big Data, quotata sul mercato Euronext Milan, ha approvato i Bilanci al 31 dicembre 2024. I risultati mostrano un netto miglioramento della performance economica rispetto all’esercizio precedente, segnando un ritorno alla redditività.

Risultati Economici del Gruppo: Crescita e Inversione di Tendenza

L’esercizio 2024 si chiude con dati molto positivi per il Gruppo Itway. I ricavi consolidati hanno raggiunto i 58.678 mila Euro, segnando un incremento di quasi il 20% rispetto ai 49.086 mila Euro del 2023. Questa crescita è stata trainata in parte dall’acquisizione di Seacom S.r.l., avvenuta il 4 marzo 2024, che ha contribuito con oltre 3,6 milioni di ricavi. Anche a parità di perimetro, l’incremento dei ricavi è stato significativo, superando il 12%. Parallelamente, tutti gli indici reddituali mostrano un importante incremento. Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) è aumentato del 34%, passando da circa 1,7 milioni di Euro nel 2023 a 2,28 milioni di Euro nel 2024. Il Risultato Operativo (EBIT), dato ancor più significativo, è tornato positivo, passando da un valore negativo di -562 mila Euro nel 2023 a 1,29 milioni di Euro nel 2024. L’aspetto più rilevante è il Risultato netto dell’esercizio, che si attesta a 465 mila Euro, in forte contrasto con la perdita di -330 mila Euro registrata nell’esercizio precedente.

Investimenti e Risorse Umane: Un Team in Espansione Strategica

L’incremento dei costi nel 2024 è principalmente correlato agli importanti investimenti in corso. In particolare, si registra un aumento del 50% nel costo del personale e dei collaboratori. Questa crescita riflette la volontà del Gruppo di rafforzare la propria struttura per sostenere lo sviluppo futuro. Il numero degli addetti è infatti passato da 89 unità al 31 dicembre 2023 a 138 unità al 31 dicembre 2024, con un incremento di 49 unità (+55%). Tale aumento è dovuto in parte all’integrazione del personale di Seacom (34 unità), ma soprattutto all’inserimento di personale altamente qualificato e specializzato, tra cui dirigenti, account manager senior e junior, project manager, sviluppatori, service desk, cybersecurity consultant, sistemisti e addetti al backoffice, in linea con i piani di investimento strategici della società.

Andamento dei Settori Operativi: Luci e Ombre Geografiche e Strategiche

Analizzando l’andamento dei settori, quello della Cyber Security Products (VAD + PS), che include le operazioni in Grecia e Turchia (tramite Itway International), ha registrato ricavi per 46.239 mila Euro nel 2024 rispetto ai 42.044 mila Euro del 2023. Tuttavia, in questo segmento, il Margine Operativo Lordo (EBITDA) e il Risultato Operativo (EBIT) hanno mostrato una lieve flessione. La controllata Itway International, a seguito dell’acquisizione di Seacom, è diventata una holding operativa con la distribuzione di Zimbra a livello EMEA. Questa partnership rafforza la Business Unit Cyber Security VAD e PS, che vanta circa 30 anni di esperienza, e si attendono sinergie ed economie di scala per migliorare la redditività della divisione.

Specificatamente, Itway Turchia ha operato in un contesto economico complesso, con una forte svalutazione della valuta locale. Nonostante un incremento del fatturato del +36,5% in Lira Turca, i ricavi e i margini in Euro non sono cresciuti a causa del tasso di cambio. La società si conferma comunque un top player nel mercato turco della Cyber security, sebbene il risultato netto sia stato influenzato negativamente dalle differenze su cambi rispetto al 2023.

Itway Hellas, la controllata greca, ha mostrato una performance brillante, registrando una crescita del 17,4% nel fatturato e aumentando le proprie quote di mercato. Il mercato greco, in ripresa, ha mostrato una forte domanda di cyber security, in particolare nel settore della PA, delle banche e delle grandi aziende di infrastrutture, grazie agli investimenti nella digitalizzazione. Gli investimenti nel team tecnico (+14,6% costi personale) non hanno impedito un miglioramento dell’EBITDA e dell’EBIT, entrambi cresciuti del 19%.

Capogruppo e Settori in Scale-Up: Il Cuore dell’Innovazione e dello Sviluppo

La società capogruppo Itway S.p.A., con le sue attività Corporate e Operative, insieme agli altri settori in scale-up come 4Science S.p.A. (specializzata in Data Science), rappresenta il polo degli investimenti strategici e dell’innovazione. Questo settore ha visto i maggiori investimenti in termini di risorse umane, con l’inserimento delle 49 risorse altamente specializzate menzionate in precedenza.

Il conto economico pro-forma aggregato di Capogruppo e settori in scale-up mostra un significativo aumento dei ricavi (12.439 mila Euro nel 2024 vs 7.042 mila Euro nel 2023, +76%) e una marcata riduzione delle perdite operative e del risultato netto, pur rimanendo ancora in fase di sviluppo.

Guardando specificamente alla Capogruppo Itway S.p.A. (al lordo dei componenti economici infragruppo), i risultati sono particolarmente positivi: i ricavi sono aumentati del 42% (6.977 mila Euro vs 4.900 mila Euro nel 2023), l’EBITDA passa da 72 mila Euro a 767 mila Euro, l’EBIT da -1.800 mila Euro a 269 mila Euro, e il Risultato del periodo da 38 mila Euro a 603 mila Euro.

All’interno di Itway S.p.A., le Business Unit Cyber Security e Cyber Safety hanno proseguito le loro attività con una pipeline di opportunità in forte crescita. È stata creata una nuova linea di prodotti “Itway Cyber Security & Cyber Resiliency 360 ™” e si è investito in OT Security con lo sviluppo di “Itway EdgeCYBER ™“. Nella Business Unit Cyber Safety, il prodotto brevettato ICOY ™ ® ha ottenuto il brevetto in Italia ed è in attesa di quello Europeo (Patent Pending). Sono iniziati i piani di acquisto con il principale cliente per ICOY MOVER Bridge Crane e le vendite di ICOY MOVER Forklift. È stato inoltre sviluppato un nuovo prodotto, ICOY GUARDIAN, per la sicurezza in aree industriali con visibilità limitata.

Posizione Finanziaria Netta: Il Prezzo degli Investimenti

La Posizione finanziaria netta (PFN) del Gruppo al 31 dicembre 2024 si attesta a -3.873 mila Euro, rispetto a -714 mila Euro al 31 dicembre 2023. Questo incremento dell’indebitamento netto riflette gli investimenti effettuati nel corso dell’esercizio, in particolare quelli finanziati per l’acquisizione della partecipazione in Seacom s.r.l. e lo sviluppo delle business unit in scale-up. La PFN corrente è positiva per 723 mila Euro, mentre quella non corrente è negativa per -4.596 mila Euro.

In sintesi, il bilancio 2024 di Itway S.p.A. disegna un quadro di netta ripresa e crescita strategica. Gli investimenti sostenuti, in particolare in risorse umane e nello sviluppo di nuove tecnologie e prodotti, sebbene abbiano inciso sulla posizione finanziaria, hanno permesso di riportare il Gruppo all’utile e di porre le basi per un’ulteriore espansione nei settori chiave dell’IT e della Cyber Security.