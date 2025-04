L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS, nella foto il presidente Gabriele Fava) ha diffuso un report cruciale per comprendere l’andamento dei pensionamenti nel nostro Paese. Il documento, che monitora i flussi con decorrenza nel corso del 2024 e nel primo trimestre del 2025, raccoglie i dati aggiornati al 2 aprile 2025. Un’istantanea significativa sullo stato del sistema previdenziale italiano.

I Numeri Complessivi del Periodo

Nel corso dell’intero 2024, le pensioni registrate con una nuova decorrenza sono state complessivamente 877.186. L’importo medio mensile di queste prestazioni si è attestato sui 1.229 euro. Passando al periodo più recente, il primo trimestre del 2025 ha visto l’avvio di ulteriori 194.582 pensioni. Si osserva un leggero incremento nell’importo medio, che per queste nuove prestazioni si è fissato a 1.237 euro. Questi dati aggregati offrono una prima visione d’insieme sulla mole di nuove uscite dal mondo del lavoro e sull’entità economica media delle relative pensioni. È importante sottolineare che queste cifre comprendono diverse tipologie di prestazioni, dalle pensioni di vecchiaia agli assegni sociali, dalle pensioni anticipate a quelle di invalidità e ai superstiti, includendo anche quelle gestite dai fondi speciali.

Analisi per Categoria di Pensione

Scendendo nel dettaglio delle singole categorie, il report INPS fornisce una ripartizione chiara. Le pensioni di vecchiaia hanno rappresentato una quota consistente, con 266.620 decorrenze nel 2024 e 56.271 nel primo trimestre 2025. Le pensioni anticipate, uno strumento fondamentale per molti lavoratori, hanno registrato 223.216 casi nel 2024 e 54.094 nei primi tre mesi del 2025. Per quanto riguarda le pensioni di invalidità, i numeri si attestano a 57.905 nel 2024 e 9.444 nel primo trimestre 2025. Significativo anche il numero delle pensioni ai superstiti, che riflettono situazioni di perdita e supporto ai familiari: 232.669 nel 2024 e 49.272 nel primo trimestre 2025. Gli assegni sociali, destinati a chi si trova in condizioni economiche disagiate, sono stati 96.776 nel 2024 e 25.501 nel primo trimestre 2025.

Dettagli per Gestione Previdenziale

L’analisi si fa ancora più granulare osservando i dati per gestione. La parte del leone spetta al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD), con 349.554 pensioni nel 2024 e 83.260 nel primo trimestre 2025. Seguono i Dipendenti pubblici, con 127.399 nel 2024 e 16.791 nel Q1 2025. Le gestioni autonome mostrano i seguenti numeri: Artigiani con 86.123 nel 2024 e 20.732 nel Q1 2025; Commercianti con 74.992 nel 2024 e 17.740 nel Q1 2025; Parasubordinati con 47.912 nel 2024 e 10.775 nel Q1 2025; e infine Coltivatori diretti, coloni e mezzadri con 33.103 nel 2024 e 8.098 nel Q1 2025. Questo dettaglio per gestione consente di apprezzare le dinamiche specifiche che caratterizzano i pensionamenti nei diversi settori del lavoro italiano.