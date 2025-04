“Il mondo della pesca italiana si stringe nel cordoglio per la scomparsa del Santo Padre. Papa Francesco ha sempre dimostrato una profonda vicinanza al settore, riconoscendo nei pescatori italiani non solo il valore professionale, ma anche quello umano e ambientale.” È quanto si legge in una nota che esprime il sentimento di un’intera categoria.

Il Legame Profondo con il Pontefice

“In numerose occasioni pubbliche, interviste e udienze, il Pontefice ha sottolineato il ruolo essenziale delle marinerie nella salvaguardia del mare e nella custodia delle tradizioni locali. Un impegno che lo stesso Papa Francesco ha ribadito anche nell’ultimo incontro con i rappresentanti del settore, lo scorso 23 novembre 2024, affermando: ‘Siete custodi del mare, esempio di solidarietà e visione per il futuro‘”.

L’Omaggio Silenzioso: Le Sirene Nei Porti

“Per rendere omaggio alla sua memoria e al suo messaggio, sabato 26 aprile alle ore 9:45, i pescherecci italiani suoneranno in contemporanea le sirene dei pescherecci in tutti i porti del Paese“, hanno annunciato congiuntamente Federpesca, Alleanza delle Cooperative Italiane, Coldiretti Pesca, Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Pesca. Un gesto simbolico per ricordare il Pontefice che ha saputo guardare con attenzione e affetto al lavoro e alla vita di chi ogni giorno vive e lavora sul mare.