Nel panorama in evoluzione del settore automobilistico, dove la sostenibilità e la trasparenza dei dati sono sempre più cruciali, un’azienda di software industriale, Glassdome, segna un importante traguardo. La società, specializzata nell’acquisizione e analisi dei dati di produzione, ha annunciato ufficialmente di aver ricevuto la certificazione da Catena-X, l’ecosistema globale di dati dedicato all’automotive. Un riconoscimento significativo che attesta la validità della sua soluzione per il calcolo della PCF (Product Carbon Footprint), ovvero l’impronta carbonio dei prodotti.

Un Prestigioso Riconoscimento Globale

La certificazione ottenuta da Glassdome è particolarmente rilevante, considerando che si tratta della seconda azienda a livello globale a essere formalmente riconosciuta secondo il Catena-X Rulebook. Questo regolamento rappresenta lo standard più rigoroso del settore per garantire l’interoperabilità dei dati sul carbonio lungo le complesse catene di fornitura internazionali. Essere tra i primi a soddisfare tali criteri posiziona Glassdome come un attore chiave nel facilitare la condivisione di dati ambientali standardizzati.

Cos’è Catena-X e Perché è Importante

Catena-X è un’iniziativa d’avanguardia, guidata da importanti OEMs (Original Equipment Manufacturers) come Ford, BMW, Mercedes-Benz e Volkswagen. L’obiettivo primario è stabilire un quadro unificato per lo scambio di dati relativi ai prodotti e al loro impatto in termini di carbonio lungo l’intera catena del valore automotive. I fornitori di servizi certificati da Catena-X offrono soluzioni che garantiscono dati sul carbonio verificabili e standardizzati, rispondendo così alle crescenti esigenze delle autorità di regolamentazione e dei produttori globali.

La Soluzione Certificata di Glassdome

Glassdome si distingue per la sua capacità di fornire calcoli PCF completi. La sua soluzione per la valutazione del ciclo di vita (LCA) è ISO 14067-compliant e offre un’integrazione in tempo reale con sistemi aziendali come MES ed ERP, oltre a vantare un’architettura cloud-based scalabile. Queste caratteristiche permettono un reporting della PCF che è al contempo preciso e trasparente, implementabile con flessibilità attraverso diverse industrie e livelli della catena di fornitura. Questo supporto è fondamentale per aiutare gli stakeholder a conformarsi ai requisiti di rendicontazione sul carbonio, che si fanno sempre più stringenti.

Navigare Il Labirinto Normativo

Gli obblighi di rendicontazione e le normative rappresentano una sfida complessa per molte aziende nel settore automobilistico. Un esempio concreto è il Regolamento UE sulle Batterie, che a breve introdurrà requisiti di dichiarazione, classi di performance e limiti massimi per l’impronta carbonio dei veicoli elettrici e delle batterie industriali ricaricabili. In questo contesto, Glassdome è attiva anche come membro del progetto pilota Digital Battery Passport della Global Battery Alliance, collaborando con altri attori del settore per sviluppare soluzioni che forniscano le informative dettagliate necessarie per la conformità con le normative UE.

Espansione e Collaborazioni Recenti

La certificazione Catena-X arriva in un momento di crescita per l’azienda. Recentemente, Glassdome ha aperto un nuovo ufficio a Monaco, in Germania, per rafforzare i legami e la collaborazione con i produttori europei e i fornitori coreani interessati a espandere la loro presenza nel mercato europeo. Inoltre, la società ha annunciato una nuova partnership con Siemens nel Dicembre 2024, volta a semplificare ulteriormente il processo di valutazione della PCF per i produttori.

Secondo Tae Jin “TJ” Yoon, Managing Director di Glassdome GmbH, la certificazione Catena-X è una conferma importante:

“La certificazione Catena-X di Glassdome dimostra ancora una volta che la nostra tecnologia può consentire ai produttori automobilistici di soddisfare le normative globali sul carbonio. Ci impegniamo ad aiutare i produttori e i fornitori automobilistici globali a rafforzare la loro competitività in termini di carbonio man mano che le normative internazionali diventano più stringenti.”

Questa certificazione non è quindi solo un riconoscimento tecnico, ma un elemento strategico che consolida la posizione di Glassdome nell’aiutare l’industria automobilistica ad affrontare le sfide della sostenibilità e della trasparenza dei dati ambientali.