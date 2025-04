Riuniti al Generali Convention Center di Trieste, i soci delle Generali hanno espresso il loro voto per l’elezione del prossimo consiglio di amministrazione, confermando in blocco la lista presentata da Mediobanca, principale azionista. Il tandem alla guida del Gruppo, composto dal Presidente Andrea Sironi e dall’Amministratore Delegato Philippe Donnet, è stato riconfermato con una maggioranza significativa, ottenendo il 52,383% dei voti dei presenti in assemblea. Per Philippe Donnet si tratta del quarto mandato alla guida del Leone di Trieste.

Il Nuovo Consiglio di Amministrazione

Il nuovo board, che rimane composto da 13 membri, vedrà affiancare il Presidente Andrea Sironi e il CEO Philippe Donnet i consiglieri Clemente Rebecchini, Luisa Torchia, Lorenzo Pellicioli, Clara Hedwig Frances Furse, Antonella Mei-Pochtler, Patricia Estany Puig, Umberto Malesci, Alessia Falsarone. La lista presentata da Francesco Gaetano Caltagirone manterrà tre rappresentanti in consiglio: con la conferma di Flavio Cattaneo e Marina Brogi, entra nel board l’amministratore delegato di Acea, Fabrizio Palermo, sostituendo Stefano Marsaglia.

La Battaglia dei Voti e gli Azionisti Chiave

La lista di Mediobanca (socio al 13,04% del capitale), sostenendo la riconferma del tandem Donnet-Sironi, ha convinto oltre la metà dei presenti, raccogliendo il 36,02% del capitale sociale rappresentato in assemblea. La lista di Francesco Gaetano Caltagirone (socio al 6,82%) ha ottenuto il 36,8% delle preferenze dei presenti, pari al 25,30% del capitale sociale, potendo contare sicuramente sull’appoggio della holding Delfin dei Del Vecchio (9,93%). Come preannunciato da MF-Milano Finanza, Unicredit (con una quota diretta del 6,51% e lo 0,19% tramite partecipata, per un totale del 6,7% del capitale presente) ha votato la lista di Caltagirone. La lista presentata da Assogestioni ha raccolto consensi da meno del 3% del capitale presente (3,67% dei presenti) e non otterrà alcun consigliere. Si è astenuto il 7% dei presenti, tra cui, come previsto, la holding Edizione dei Benetton (4,83%). Dalla sala si è levato un lungo applauso all’esito della votazione. La Fondazione Finanza etica ha espresso il proprio sostegno alla lista di Mediobanca, riconoscendo un rapporto coerente e trasparente sugli investimenti etici.