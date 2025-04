Sebbene siano stati compiuti progressi verso il raggiungimento dell’obiettivo di sviluppo sostenibile (Sdg) 3.3 per porre fine alle epidemie di Hiv, tubercolosi (Tbc) e combattere l’epatite virale B e C e le infezioni sessualmente trasmissibili (Ist) entro il 2030, l’Unione europea/Spazio economico europeo (Ue/See) è fuori strada per molti degli obiettivi. È quanto emerge dal primo rapporto di monitoraggio sugli Sdg pubblicato oggi dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc).

HIV: Progressi Lenti e Sfide nel Raggiungimento dei Pazienti

Per quanto riguarda l’Hiv, nell’Ue/See il numero stimato di nuove infezioni è diminuito del 35% rispetto al 2010, ma i progressi sono più lenti del necessario per raggiungere l’obiettivo intermedio del 2025. I progressi nei test e nel trattamento dell’Hiv sono incoraggianti, ma raggiungere i pazienti non diagnosticati e garantire l’accesso alle cure rimane una sfida in tutta l’Ue/See. L’uso di strumenti di prevenzione, come la profilassi pre-esposizione (PrEP) per l’Hiv, è in aumento ma necessita di un ulteriore potenziamento.

Tubercolosi: Incidenza in Calo, Ma Trattamenti Non Sufficienti

Per ciò che concerne la tubercolosi, l’incidenza stimata è diminuita del 35% dal 2015, ma i tassi di successo del trattamento rimangono al di sotto dell’obiettivo del 90%, in particolare per la tubercolosi farmacoresistente.

Epatite Virale: La Causa Principale di Decessi Attribuibili

L’epatite virale B e C causa la maggior parte dei quasi 57mila decessi annuali attribuibili ad Aids, tubercolosi ed epatite virale nell’Ue/See. Per l’epatite B e C, le informazioni disponibili suggeriscono significative carenze nel raggiungimento degli obiettivi di copertura di test e trattamento, e i tassi di mortalità non mostrano segni di declino.

Malattie Sessualmente Trasmissibili: Un Allarmante Aumento dei Casi

Capitolo malattie sessualmente trasmissibili (Ist): i casi segnalati di sifilide e gonorrea sono in aumento in tutta l’Ue/See, raggiungendo il numero più alto da quando è iniziata la sorveglianza da parte dell’Ecdc nel 2009. I dati sui test e sulla copertura terapeutica per le Ist sono in gran parte assenti, il che complica il quadro generale.

Potenziare Interventi e Test per Recuperare il Ritardo

Per raggiungere gli obiettivi del 2030, è necessario impegnarsi per potenziare gli interventi di prevenzione come la PrEP per l’Hiv, la vaccinazione contro l’epatite B e i servizi di riduzione del danno per le persone che fanno uso di droghe iniettive, oltre a promuovere l’uso del preservativo. È inoltre fondamentale ampliare i servizi di test integrati per infezioni multiple in diversi contesti, inclusi i test a livello comunitario, per raggiungere le persone a rischio in una fase più precoce. Migliorare il collegamento con le cure e sostenere l’aderenza al trattamento è fondamentale per migliorare i risultati individuali e prevenire la trasmissione, in particolare per la tubercolosi e l’epatite virale.

L’Importanza Fondamentale di Dati Migliori

Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ritiene essenziale rafforzare la qualità e la completezza dei dati di sorveglianza e monitoraggio, così come raccogliere dati specifici per le popolazioni chiave più colpite da queste infezioni. Per ridurre la mortalità dovuta a malattie prevenibili sono necessari sforzi costanti e migliorare la disponibilità e la qualità dei dati di sorveglianza è fondamentale per monitorare accuratamente i progressi.