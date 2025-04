Il Consiglio di Amministrazione di Eni, riunitosi ieri sotto la presidenza di Giuseppe Zafarana, ha approvato i risultati consolidati del primo trimestre 2025 (non sottoposti a revisione contabile), che mostrano una solida performance sostenuta da migliorati fondamentali economico-finanziari della Società. In un quadro macroeconomico incerto e volatile, Eni risponde facendo leva sull’opzionalità e la flessibilità del suo portafoglio, individuando azioni compensative per oltre €2 mld nel 2025. Gli investimenti netti previsti sono stati rivisti al ribasso, attestandosi ora sotto i €6 mld. Confermata la politica di remunerazione degli azionisti.

Claudio Descalzi, AD di Eni, nella foto, ha commentato: “I solidi risultati del primo trimestre sono il frutto della costante esecuzione della nostra strategia, nonostante l’incerto contesto macroeconomico. Manteniamo la disciplina finanziaria e la determinazione nel fare leva sui nostri vantaggi competitivi basati sull’esplorazione, sulle tecnologie proprietarie e sugli innovativi modelli di business, per eseguire la trasformazione e generare valore per i nostri azionisti. Gli straordinari successi esplorativi aprono nuove opportunità di mercato e di ritorni. Con Petronas stiamo creando un nuovo satellite upstream paritetico, autofinanziato, con lo scopo di valorizzare l’ingente potenziale delle nostre scoperte al largo dell’Indonesia. Il modello di “esplorazione duale” è stato applicato negli accordi con Vitol, anticipando la monetizzazione dei rilevanti progetti Eni di Baleine e Congo FLNG con incassi attesi pari a $2,7 mld. La strategia di crescita e di creazione di valore basata sui satelliti relativi alla transizione prende slancio; Enilive e Plenitude hanno perfezionato ulteriori investimenti, mentre è in fase di definizione il nuovo satellite dedicato all’attività di cattura/stoccaggio della CO2. Nel primo trimestre Eni ha conseguito su base adjusted €3,7 mld di utile operativo proforma, €1,4 mld di utile netto e €3,4 mld di flusso di cassa operativo in grado di coprire gli investimenti lordi di €1,9 mld e la distribuzione di cassa agli azionisti. Questi risultati insieme agli incassi della gestione del portafoglio ci consentono di ridurre il rapporto di leva al livello storicamente minimo di 0,12. In prospettiva, siamo ben posizionati per attraversare l’attuale congiuntura: grazie a un portafoglio di attivi di elevata qualità, in grado di fornirci ampia flessibilità, e a strutture finanziarie collaudate che assicurano una disciplinata allocazione del capitale e una crescita autofinanziata, siamo in grado di ottimizzare i nostri piani di spesa e la gestione della cassa. Come risultato abbiamo individuato oltre €2 mld di azioni di razionalizzazione della spesa, equivalenti a circa 15 $/bbl di effetto prezzo, e siamo in grado di confermare la nostra politica di distribuzione per il 2025 nel contesto di una solida struttura finanziaria.”

Highlight Strategici e Finanziari del Trimestre

Il primo trimestre 2025 è stato caratterizzato da importanti avanzamenti strategici. Gli eccellenti successi esplorativi sono alla base dei principali traguardi nella divisione E&P. In fase di costituzione la JV tra Eni e Petronas, un satellite finanziariamente indipendente con un portafoglio di asset di livello mondiale, che capitalizzerà sul rilevante potenziale minerario a gas in Indonesia, puntando a un plateau produttivo di 500 mila barili/g.

Progetti Chiave nell’Upstream e Gestione del Portafoglio

In linea con il modello di “dual exploration“, sono stati firmati con Vitol accordi per la diluizione di quote significative nei progetti Baleine in Costa d’Avorio (30% ceduto, quota Eni al 47,25%) e Congo LNG (25% ceduto, Eni al 40%), con incassi attesi per un totale di USD 2,7 mld. Rilevante anche lo storico accordo con Cipro ed Egitto per l’esportazione in Europa delle risorse di gas dalla scoperta cipriota di Cronos (Blocco 6), sfruttando le sinergie con le infrastrutture Eni in Egitto.

L’Accelerazione nella Transizione Energetica

Continua la crescita dei satelliti legati alla transizione energetica. Enilive ha avviato l’unità per la produzione di carburanti sostenibili per l’aviazione a Gela, con una capacità di 400 mila ton/anno. Plenitude ha completato diversi progetti di installazione di impianti di energia rinnovabile in Italia, Spagna e Regno Unito. Significativa la finalizzazione dell’investimento del 30% del fondo KKR in Enilive (€3,6 mld di incasso) e l’incremento della partecipazione del fondo EIP in Plenitude al 10% (€0,2 mld di incasso), operazioni che nel complesso esplicitano un valore di oltre €20 mld per i due business della transizione. È inoltre in fase di definizione un nuovo satellite dedicato alla cattura/stoccaggio della CO2.

Tecnologie e Innovazione per il Futuro

Eni prosegue gli investimenti in tecnologie proprietarie per la crescita e la decarbonizzazione. Avviata una collaborazione con Group42 e un fondo degli Emirati Arabi Uniti per la costruzione di un Data Center hyperscale a Ferrera Erbognone, alimentato da energia a gas con prospettiva di decarbonizzazione tramite cattura della CO2. Parallelamente, è partita una collaborazione con l’Autorità per l’Energia Atomica del Regno Unito per attività di ricerca e sviluppo sull’energia da fusione.

I Numeri del Primo Trimestre 2025

Entrando nel dettaglio dei risultati finanziari, nel Q1 2025 l’EBIT proforma adjusted si è attestato a €3,7 mld, in aumento del 36% rispetto al trimestre precedente, beneficiando della performance dell’E&P e del solido contributo di GGP, oltre al miglioramento dei satelliti Enilive e Plenitude. Nel confronto con il Q1 2024, l’EBIT mostra un calo dell’11% legato principalmente alla flessione del prezzo del Brent. L’utile netto adjusted è stato pari a €1,4 mld. Il flusso di cassa adjusted prima dei movimenti del circolante ha raggiunto €3,4 mld, ampiamente sufficiente a coprire gli investimenti lordi di €1,9 mld. Il free cash flow organico di €1,5 mld, combinato con gli incassi netti da dismissione di circa €3 mld (principalmente dall’investimento KKR in Enilive), ha permesso di remunerare gli azionisti con €1,2 mld e di ridurre l’indebitamento finanziario netto di circa €1,8 mld rispetto a fine 2024, portandolo a €10,3 mld. Il rapporto di leva proforma scende così al livello storicamente minimo di 0,12.

Per quanto riguarda i singoli segmenti nel Q1 2025:

E&P : EBIT proforma adjusted di €3,3 mld , in aumento del 20% sequenziale.

: EBIT proforma adjusted di , in aumento del 20% sequenziale. GGP : EBIT proforma adjusted di €310 mln , grazie alla massimizzazione del valore del portafoglio gas/GNL.

: EBIT proforma adjusted di , grazie alla massimizzazione del valore del portafoglio gas/GNL. Enilive : EBIT proforma adjusted quasi raddoppiato sequenzialmente a €95 mln , spinto dal retail.

: EBIT proforma adjusted quasi raddoppiato sequenzialmente a , spinto dal retail. Plenitude : EBIT proforma adjusted a €241 mln , in linea con il Q1 2024. EBITDA proforma adjusted per Enilive €0,17 mld e per Plenitude €0,36 mld .

: EBIT proforma adjusted a , in linea con il Q1 2024. EBITDA proforma adjusted per Enilive e per Plenitude . L’attività di raffinazione chiude in perdita proforma adjusted di €91 mln , peggiorando rispetto ai periodi di confronto per il deterioramento dei margini.

chiude in perdita proforma adjusted di , peggiorando rispetto ai periodi di confronto per il deterioramento dei margini. La chimica registra una perdita di €0,24 mld, risentendo della debolezza del settore europeo.

Prospettive per il 2025: Ottimizzazione e Conferme

In risposta ai rischi macroeconomici e alle incertezze sui dazi commerciali, Eni ha ottimizzato i piani di spesa e farà ricorso alle leve di portafoglio. Le azioni compensative su investimenti, portafoglio, costi e altre iniziative sono stimate mitigare oltre €2 mld di effetti negativi dello scenario. Gli investimenti lordi per il 2025 sono rivisti al di sotto di €8,5 mld (dalla stima iniziale di €9 mld), mentre gli investimenti netti sono attesi inferiori a €6 mld (dalla stima iniziale €6,5-7 mld).

Assumendo uno scenario aggiornato (Brent 65 $/bbl, TTF gas 40 €/MWh, margine raffinazione SERM 3,5 $/bbl, EUR/USD 1,1), il CFFO adjusted di Gruppo è atteso a €11 mld. La produzione di idrocarbari è confermata a 1,7 mln boe/g allo scenario Brent di 65 $/bbl. Confermati i target per i segmenti: GGP EBIT proforma adjusted a €0,8 mld (potenziale >€1 mld), Enilive EBITDA proforma adjusted a €1 mld, Plenitude EBITDA proforma adjusted a oltre €1,1 mld. A fine 2025, la capacità installata da fonti rinnovabili di Plenitude è attesa oltre 5,5 GW, mentre la capacità di lavorazione delle bioraffinerie sarà di 1,65 MTPA, con circa 1 MTPA aggiuntiva in costruzione.

Conferma Della Politica di Remunerazione

In attesa dell’approvazione dell’Assemblea degli azionisti del prossimo 14 maggio 2025, è stato confermato l’incremento del 5% del dividendo di competenza dell’esercizio 2025 a €1,05 per azione e l’avvio del programma di riacquisto di azioni da €1,5 mld. La quarta tranche del dividendo 2024, pari a €0,25 per azione, sarà in pagamento il 21 maggio 2025. La robusta struttura patrimoniale è confermata, con il rapporto d’indebitamento atteso nell’intervallo 0,15 – 0,2.