(di Katherine Puce) Il rallentamento generale della domanda di lavoro ha influenzato molti settori produttivi negli ultimi anni, ma non ha avuto lo stesso impatto su tutti. Il settore edilizio, ad esempio, si sta dimostrando resiliente, nonostante l’andamento globale. Questo grazie ai numerosi incentivi fiscali, come il Superbonus, l’Ecobonus e altri strumenti per la riqualificazione energetica e antisismica. Il settore ha beneficiato di tali misure e, grazie a queste, ha visto un aumento significativo della domanda. Inoltre, la domanda abitativa nelle grandi città rimane elevata.

PNRR e crescita della domanda

Il post-pandemia ha portato cambiamenti, ma in positivo. I nuovi modelli di architettura hanno suscitato un rinnovato interesse per immobili più grandi o con ampi spazi verdi. Per il settore edilizio, questo si traduce in nuove opportunità di crescita. Si affiancano anche i numerosi cantieri che seguono pianificazioni pluriennali. Questi cantieri devono essere completati entro determinati termini per rispettare gli impegni contrattuali, offrendo così un sostegno importante nel breve e medio periodo. Infine, le grandi infrastrutture, finanziate dai fondi del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), come strade, ponti, scuole e ospedali, hanno ulteriormente stimolato l’attività del settore.

Secondo i dati Excelsior, diffusi da Unioncamere e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel trimestre aprile-giugno 2025 il settore delle costruzioni continua a mantenere una certa stabilità, soprattutto sul fronte occupazionale. I dati evidenziano inoltre che le province di Lucca, Massa-Carrara e Pisa stanno registrando un aumento della domanda nel settore delle costruzioni. Queste province, infatti, si trovano in netta controtendenza rispetto alla flessione che, purtroppo, sta impattando fortemente sul settore manifatturiero.

EdilExpo 2025

In questo contesto, si aprirà la prossima edizione di EdilexpoRoma, che si terrà dal 15 al 18 maggio 2025. Professionisti, imprese e innovatori del settore edilizio torneranno a incontrarsi alla Fiera di Roma per questa manifestazione internazionale, che ogni anno attira l’attenzione degli operatori del comparto edilizia, impianti e design. Oltre a essere un momento fondamentale per il confronto e l’aggiornamento di tutti gli operatori del settore, in una fase di trasformazione e rilancio della filiera delle costruzioni, l’evento rappresenta anche un appuntamento strategico. È pensato per focalizzarsi sull’innovazione tecnologica, sulla sostenibilità e sulla formazione professionale continua.

BIM, Formazione e Sostenibilità

Al centro della fiera ci saranno contractor, architetti, ingegneri, geometri, imprese di costruzione, produttori di materiali e ideatori di innovative tecnologie costruttive, che offriranno un programma ricco di seminari, workshop e convegni tecnici. Sarà anche un’occasione per affrontare le sfide del settore, evitando di limitarsi a rilassarsi di fronte all’andamento positivo degli ultimi mesi. Infatti, se la domanda non ha subito una flessione negativa particolarmente marcata, il costo dei materiali ha registrato e continua a registrare forti incrementi. Le materie prime, come legno, cemento, acciaio e, non per ultime, l’energia, rappresentano costi significativi sui budget delle imprese di costruzione, con un impatto sulla puntualità dei cantieri pubblici e sui costi finali delle opere private.

Questo si somma alla difficoltà di reperire muratori, impiantisti, geometri e ingegneri, con solo la metà dei lavoratori richiesti effettivamente disponibili. In realtà, non si tratta di un problema che ha iniziato a pesare sul settore da pochi mesi, ma è il risultato di anni di crisi che hanno influito negativamente sulla formazione di profili tecnici adeguati e hanno rallentato in modo significativo il ricambio generazionale del settore. Anche questo pesa sui costi e sui tempi di esecuzione dei cantieri.

Tra digitalizzazione e difficoltà di implementazione

Negli ultimi anni, abbiamo ereditato dal contesto anglosassone il Building Information Modeling (BIM), una metodologia digitale che consente di progettare, costruire e gestire edifici attraverso un modello virtuale ricco di dati. Oggi il BIM è uno strumento chiave per migliorare l’efficienza e la sostenibilità del settore edilizio. Nonostante l’obbligo imminente di adozione per gli appalti pubblici superiori a 2 milioni di euro, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2025, la sua adozione è ancora lenta e parziale. Secondo l’ottavo Report sulla digitalizzazione e le gare BIM, pubblicato da OICE e presentato lo scorso 14 aprile, non solo si è registrato un calo importante dei bandi BIM pubblicati nel 2024 (un calo del 44,6%), ma questi rappresentano ancora solo il 13,2% dell’intero mercato S.A.I. (Servizio Acquisti Imprese).

Se da un lato l’EdilExpo rappresenterà un settore resiliente, sarà importante cogliere l’occasione anche per fare il punto sui numeri negativi e sulle criticità di un settore che non può rimanere resiliente da solo. La formazione di una nuova manodopera, gli investimenti nel BIM e nell’innovazione sostenibile sono solo i primi passi per garantire la competitività e la sostenibilità dell’edilizia italiana nei prossimi anni.