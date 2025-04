Le principali borse dell’Asia e del Pacifico hanno mostrato una tendenza incerta, dopo una serie di riprese legate alle incertezze riguardo le posizioni del presidente statunitense Donald Trump sui dazi imposti alla Cina. A fronte di segnali ritenuti contrastanti, i mercati orientali stanno osservando un momento di pausa. La borsa di Tokyo ha chiuso con un guadagno dello 0,49%, mentre Seul ha registrato una flessione dello 0,13%. Taiwan ha visto un incremento dello 0,82%, e Sydney ha avuto un +0,6%.

Le borse di Hong Kong (-1,23%), Shanghai (+0,03%), Mumbai (-0,31%) e Singapore (+0,35%) rimangono ancora aperte.

I future europei mostrano andamenti contrastanti; la borsa di Madrid è prevista in crescita, mentre Londra si attesta su valori statici e i future statunitensi presentano segni negativi. In un periodo significativo, caratterizzato dalla stagione dei risultati trimestrali e dai dati relativi alle immatricolazioni di auto in Europa, si attende l’indice Ifo dalla Germania e vari indicatori statunitensi, inclusi quelli della Fed di Chicago sulle richieste di sussidi, gli ordinativi di beni durevoli, le vendite di case e gli indici della Fed di Kansas City.

Il dollaro ha subito un nuovo rallentamento, scambiandosi a 0,88 euro, 142,74 yen e 0,75 sterline. L’oro mostra un calo dello 0,25%, attestandosi a 3.321,34 dollari l’oncia. Anche il mercato del greggio e del gas presenta andamenti contrastati, con il Wti in aumento dello 0,59%, portandosi a 62,64 dollari al barile, mentre il gas ha visto una flessione dello 0,98%, chiudendo a 33,83 euro al MWh. Lo spread fra i Btp e i Bund tedeschi è in calo a 112,1; il rendimento annuo italiano è diminuito di 1,4 punti, raggiungendo il 3,61%, mentre quello tedesco è sceso di 0,2 punti, portandosi al 2,49%.

Nella piazza di Tokyo, i produttori di semiconduttori come Tokyo Electron (+3,74%) e Advantest (+3,17%) hanno registrato un forte incremento, uniti ad importanti aziende automobilistiche come Toyota (+2,92%) e Mitsubishi (+2,73%). In ambito bancario, si segnalano buone performance di Nomura (+1,95%), Mitsubishi Ufj (+2,01%) e Sumitomo-Mitsui (+1,75%).