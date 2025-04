La Commissione Europea ha inflitto una sanzione di 500 milioni di euro ad Apple e di 200 milioni di euro a Meta per violazioni del regolamento sui mercati digitali, noto come DMA. Nel caso di Apple, si è riscontrata la violazione dell’obbligo di anti-steering, il che ha impedito ai consumatori di essere reindirizzati a servizi esterni. Per quanto riguarda Meta, si contesta di non aver rispettato l’obbligo di offrire la possibilità di scegliere un servizio che utilizzi una quantità inferiore di dati personali. Queste sono le prime sanzioni adottate per inadempienze relative al DMA.

Joel Kaplan, Chief Global Affairs Officer di Meta, ha dichiarato: “La Commissione UE sta tentando di penalizzare le aziende americane di successo, mentre consente alle imprese cinesi ed europee di operare secondo standard diversi. Non si tratta solo di una multa. Il fatto che la Commissione ci costringa a cambiare il nostro modello di business equivale, di fatto, a imporre a Meta una tariffa da miliardi di dollari, obbligandoci a offrire un servizio di livello inferiore. Inoltre, limitando ingiustamente la pubblicità personalizzata, la Commissione sta danneggiando anche le imprese e le economie europee.”

In merito alla questione, Apple ha affermato: “È l’ennesimo esempio di come la Commissione abbia ingiustamente preso di mira Apple con una serie di decisioni dannose per la privacy, la sicurezza dei nostri utenti e per i prodotti, costringendoci a distribuire la nostra tecnologia gratuitamente. Abbiamo dedicato centinaia di migliaia di ore nella progettazione e apportato dozzine di modifiche per conformarci a questa legge, nessuna delle quali richiesta dai nostri utenti. Nonostante incontri innumerevoli, la Commissione continua a spostare ogni fase del percorso. Faremo appello e continueremo a impegnarci con la Commissione al servizio dei nostri clienti europei.”