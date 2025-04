(di Katherine Puce) Dopo l’Industria 4.0, che ha segnato l’integrazione tra automazione, intelligenza artificiale e gli “oggetti intelligenti” come macchinari industriali e sensori collegati a Internet nei processi produttivi, oggi si parla sempre più di Transizione 5.0. Un concetto recente, introdotto nella sua versione inglese “Industry 5.0” solo nel 2020, e poi diffusosi a livello europeo. Il documento della Commissione Europea “Industry 5.0: Towards a sustainable, human-centric and resilient European industry”, pubblicato nel gennaio 2021, ne rappresenta le basi e indica oggi una nuova direzione dello sviluppo industriale. Questa visione mira ad integrare nel tradizionale approccio tecnico di Industria 4.0 anche i valori umani ed etici, come l’inclusione sociale, la particolare attenzione al benessere fisico e psicologico dei lavoratori e, infine, il rispetto per l’ambiente.

Un nuovo umanesimo industriale

In sostanza, la Transizione 5.0 non si limita a perseguire l’efficienza tecnologica, ma si propone come un nuovo paradigma per le industrie, mettendo al centro l’uomo nei processi produttivi. Si tratta di un equilibrio tra innovazione tecnologica e valori fondamentali, con l’obiettivo di promuovere un’industria più sostenibile, inclusiva e attenta al benessere delle persone.

Ritardi e attese

Ma sin dal suo lancio, la Transizione 5.0 ha incontrato gravi ostacoli. Il processo di distribuzione dei fondi è stato lento, accompagnato da indecisioni e dubbi sulle modalità da applicare per i diversi progetti coinvolti. Nel 2021 e nel 2022, l’accesso ai finanziamenti è stato subito problematico, caratterizzato da incertezze e scelte inefficaci. L’obiettivo iniziale, che prevedeva incentivi per le imprese che investivano in tecnologie green, come la produzione di energia da fonti rinnovabili o la transizione a processi industriali più efficienti dal punto di vista energetico, non è stato raggiunto in modo completo. Pertanto, solo una parte delle aziende previste ha effettivamente beneficiato di tali misure. Molti progetti sono rimasti bloccati, e solo una piccola parte dei fondi stanziati è stata realmente spesa dalle imprese negli anni successivi. I ritardi hanno investito anche progetti ambiziosi, come la creazione di infrastrutture per l’idrogeno e l’implementazione delle comunità energetiche rinnovabili (CER).

Gli ultimi dati sugli investimenti in bilico

Dunque, la situazione attuale appare piuttosto preoccupante. I ritardi continuano a persistere e, secondo il catalogo open data di Italia Domani, la piattaforma ufficiale del governo che monitora costantemente lo stato dei progetti finanziati dal PNRR, dei 6,23 miliardi destinati al programma, sono stati spesi appena 13 milioni di euro. Inoltre, meno del 5% degli interventi completati riguarda effettivamente le infrastrutture, evidenziando una grave lentezza nell’attuazione dei progetti.

Lo stallo burocratico suscita preoccupazione anche presso la Corte dei Conti e la Banca d’Italia. La prima ha rilevato che numerosi progetti, incluso il programma Transizione 5.0, hanno subito rallentamenti dovuti a difficoltà amministrative, impedendo una gestione rapida ed efficace delle risorse. Parallelamente, la Banca d’Italia ha evidenziato che gran parte dei fondi disponibili rimane inutilizzata, a causa di ostacoli nei processi di accesso e gestione dei finanziamenti. In risposta a queste preoccupazioni, anche Alessandro Fontana, presidente del Centro Studi di Confindustria, ha espresso il suo allarme, evidenziando come i ritardi nei progetti possano compromettere obiettivi fondamentali come la decarbonizzazione e la transizione energetica.

Sbloccare il potenziale del PNRR

Tutti concordano sull’importanza degli ostacoli principali, rappresentati dalla burocrazia e dalle difficoltà che le imprese incontrano nella gestione efficace dei fondi. Per l’Italia, è fondamentale e urgente rivedere l’organizzazione di queste risorse ancora bloccate, semplificando la burocrazia che impedisce l’attuazione delle politiche previste. Solo in questo modo il PNRR potrà diventare davvero il motore di una trasformazione economica e ambientale decisiva per il futuro del Paese.