Il colosso statunitense dei veicoli elettrici, Tesla, ha recentemente comunicato i suoi risultati finanziari per il primo trimestre del 2025, presentando un quadro che segna un passo indietro rispetto all’anno precedente e che ha deluso le aspettative degli analisti.

Un Giro d’Affari Sotto le Attese

Nel periodo in esame, il fatturato totale si è attestato a 19,3 miliardi di dollari. Un dato significativo, ma che rappresenta una diminuzione del 9% su base annua. Questo valore è risultato inferiore rispetto alla stima media degli analisti, che si aspettavano un giro d’affari più consistente, intorno ai 21,1 miliardi di dollari.

Diverse le concause che hanno portato a questa riduzione del fatturato anno su anno. Tra i fattori principali, l’azienda ha citato il calo delle consegne di veicoli, in parte attribuibile all’aggiornamento in corso del Modello Y nei suoi quattro stabilimenti globali. A pesare sui ricavi anche la riduzione del prezzo medio di vendita dei veicoli, un effetto combinato del mix di modelli venduti e degli incentivi commerciali offerti, a cui si aggiunge un impatto negativo dei tassi di cambio quantificato in 0,3 miliardi di dollari. Nonostante il calo complessivo, alcuni settori hanno mostrato una crescita: i ricavi sono aumentati nelle aree Generazione e stoccaggio di energia e Servizi e Altro, così come è stato registrato un incremento dai crediti regolamentari.

Margini e Profitti: Luci e Ombre

Analizzando la redditività, il margine lordo totale si è attestato al 16,3%. Un dato che, sebbene non elevatissimo in assoluto, è risultato superiore alle stime degli analisti, che si aspettavano un 15,8%. Tuttavia, scendendo nel conto economico, il reddito operativo ha registrato un calo drastico del 66% su base annua, fermandosi a 0,4 miliardi di dollari, con un margine operativo conseguente al 2,1%. La contrazione si riflette in maniera ancora più marcata sull’utile netto, diminuito del 71% a 409 milioni di dollari. Su base rettificata, l’utile netto scende del 39% a 934 milioni di dollari, confermando comunque una significativa riduzione.

Uno Sguardo al Futuro Incerto

Nel suo outlook, Tesla ha espresso cautela riguardo alle prospettive future, evidenziando la difficoltà nel prevedere l’impatto dei cambiamenti nelle politiche commerciali globali sulle catene di approvvigionamento e sulla domanda. L’azienda sta portando avanti investimenti prudenti volti a supportare la crescita futura sia nel settore automobilistico che in quello energetico. Tuttavia, il tasso di crescita previsto per l’anno in corso dipenderà da una serie di variabili complesse, tra cui la velocità con cui progrediranno gli sforzi per la guida autonoma, la capacità di aumentare la produzione negli stabilimenti e il più ampio contesto macroeconomico.

Elon Musk Tra Bilancio e Impegni Esterni

Durante la conference call di presentazione dei risultati, il CEO Elon Musk ha toccato anche temi non strettamente finanziari, commentando i suoi impegni esterni. Dopo la reazione negativa dell’opinione pubblica e la preoccupazione degli investitori emerse nei mesi scorsi riguardo al suo lavoro per il Presidente Donald Trump, Musk ha annunciato una riduzione del tempo dedicato a queste attività. “Penso che probabilmente a partire dal mese prossimo, a maggio, il mio tempo dedicato a DOGE diminuirà significativamente”, ha dichiarato Musk agli analisti, in un passaggio che, sebbene enigmatico nella scelta del termine “DOGE”, è stato inserito nel contesto della necessità di ridimensionare alcune attività esterne che hanno generato attenzione.