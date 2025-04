La Giunta regionale del Veneto (nella foto, il presidente della Regione Luca Zaia) ha rinnovato la sua storica collaborazione con il Soccorso alpino e speleologico regionale del Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico (Cnsas), stanziando due milioni e 995.000 euro per il triennio 2025-2027.

Il Valore Inestimabile del Soccorso Alpino

L’assessore alla Sanità, Manuela Lanzarin, ha sottolineato il servizio prezioso svolto dagli operatori del Cnsas, definendoli una squadra insostituibile per la loro preparazione, abnegazione e altruismo. Ha evidenziato come il loro intervento si traduca spesso in vite salvate in montagna e in altri ambienti impervi.

Sostegno Economico per un Servizio Essenziale

Il finanziamento regionale è destinato a supportare le attività di soccorso, recupero e trasporto sanitario in ambiente montano, ipogeo e ostile, svolte in coordinamento con il Sistema di Urgenza ed Emergenza Medica-Suem 118. I fondi permetteranno di mettere a disposizione risorse strumentali, mezzi, attrezzature, ponti radio, software ed hardware attraverso le 28 stazioni dislocate sul territorio.

Dettagli del Finanziamento Triennale

La ripartizione dei fondi prevede 995.000 euro per il 2025, un milione di euro per il 2026 e un milione di euro per il 2027. L’importo totale per il prossimo triennio segna un aumento rispetto ai due milioni 350.000 euro del periodo 2022-2024.

Aumento Dovuto a Spese e Formazione

L’incremento del finanziamento è motivato dalla crescita delle spese per i premi assicurativi e dalla stima delle spese necessarie per il funzionamento efficiente della struttura, inclusa l’attività formativa degli istruttori regionali della Scuola Alpina, considerata fondamentale per la sicurezza.