Il titolo Poste Italiane, nella foto il direttore generale Giuseppe Lasco, pilastro italiano nelle spedizioni e nei servizi finanziari, continua la sua marcia trionfale sul mercato azionario, aggiornando costantemente i suoi massimi storici. Una performance che testimonia la solidità e il percorso di crescita intrapreso dall’azienda.

La “Spinta” degli Analisti Internazionali

A dare un ulteriore e significativo slancio arriva oggi un assist importante da parte di Citigroup. La nota banca d’affari internazionale ha confermato il suo giudizio estremamente positivo sul titolo, mantenendo il suo rating di acquisto. Ma non solo: in un chiaro segnale di crescente fiducia nelle prospettive future di Poste Italiane, Citigroup ha deciso di innalzare in modo considerevole il suo obiettivo di prezzo, portandolo da 14,50 a ben 18,50 euro per azione. Una revisione al rialzo che non passa inosservata e che convalida la traiettoria ascendente del titolo.

Le Attese del Mercato: Verso Nuovi Traguardi

Anche l’andamento odierno riflette questo clima positivo. Il titolo Poste Italiane si attesta a 17,2 euro, mostrando un aumento dello 0,64% e confermando la sua forza. Dal punto di vista operativo, le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo. I livelli di resistenza, visti come i prossimi obiettivi da superare, sono fissati a quota 17,31 e, successivamente, a 17,49. Un solido livello di supporto, invece, si trova a 17,13, fornendo una base di sicurezza per eventuali brevi ripiegamenti.

Questa combinazione di performance sul campo e rinnovata fiducia da parte dei grandi investitori internazionali proietta Poste Italiane verso traguardi sempre più ambiziosi, consolidandone il ruolo di asset strategico e vincente.