Iniziative Bresciane, società attiva nel settore dell’energia, ha annunciato un passo importante nel suo percorso di trasparenza e responsabilità. Il Consiglio di Amministrazione ha approvato, su base volontaria, il Bilancio di Sostenibilità relativo all’anno 2024. Il documento è stato redatto seguendo gli standard internazionali “GRI – Sustainability Reporting Standards”, optando per la modalità di rendicontazione “Referenced”, a conferma di un impegno che va oltre gli obblighi normativi.

A commentare l’importanza di questo traguardo è il Presidente di INBRE, Battista Albertani, nella foto, che ha dichiarato: “Il nostro quinto Bilancio di Sostenibilità coincide con il 37° anno dalla costituzione della Società; il documento racconta una storia di sviluppo continuo, di crescita significativa ed equilibrata, coerente con le finalità etiche e sociali e comportamentali del Gruppo di appartenenza, dal quale emerge come il nostro impegno abbia permesso di raggiungere i traguardi significativi che ci eravamo prefissati, integrando gradualmente le tematiche ESG all’interno del nostro modello di business, della nostra organizzazione e della nostra cultura. Abbiamo raggiunto importanti risultati grazie alla continua innovazione delle nostre centrali idroelettriche, alla digitalizzazione dei nostri impianti e all’introduzione di soluzioni per monitorare in tempo reale le performance e assumere decisioni tempestive al fine di ottimizzare le risorse e potenziare la capacità di risposta ad eventi estremi. Nel corso del 2024, la nostra capacità produttiva è aumentata ma siamo riusciti a contenere le emissioni di CO2, confermando il nostro ruolo nel settore delle energie rinnovabili. La dedizione, la lealtà e la responsabilità delle persone sono ingredienti essenziali per conseguire i risultati prestabiliti, ma non solo. Iniziative Bresciane fa rima con reputazione e valore umano. A conferma del nostro impegno, nel corso del 2024, sono stati evidenziati alcuni temi e aspetti per i quali abbiamo valutato l’opportunità di un loro inserimento o rafforzamento nel nostro Codice Etico.”

Un Approccio Radicato nella Sostenibilità

La strategia che guida il Gruppo si fonda sulla ricerca di un modello gestionale flessibile ed efficace, ponendo al centro la qualità, l’ambiente, l’energia e la sicurezza. L’impegno non è solo rivolto al miglioramento delle performance degli impianti, ma anche e soprattutto alla salvaguardia della salute di tutti i lavoratori. Il rispetto dell’ecosistema e il controllo degli aspetti ambientali sono considerati parte integrante e irrinunciabile dell’operato di INBRE, con l’obiettivo primario di prevenire l’inquinamento ed evitare sprechi di energia e risorse. Questa attenzione si traduce in un sistema di gestione certificato secondo i principali standard internazionali: ISO 9001 per la qualità, ISO 14001 per l’ambiente, ISO 50001 per l’energia, ISO 22301:2019 per la continuità operativa e, con l’ultima implementazione, ISO 45001 per la gestione della salute e della sicurezza sul lavoro. La trasparenza e la correttezza di questo operato sono riconosciute anche esternamente: l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha confermato a INBRE il massimo punteggio, tre stelle (★★★), in materia di rating di legalità.

Il Valore delle Persone al Centro

INBRE considera le risorse umane il vero motore propulsivo della propria attività. Coerentemente con il Codice Etico e il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, l’azienda favorisce l’empowerment e l’inclusività di dipendenti e collaboratori, riconoscendo il valore della diversità in termini di provenienza, età e genere. L’attenzione per il personale si concretizza anche attraverso l’implementazione di interventi di welfare aziendale. Nel 2024, le soluzioni offerte hanno incluso l’auto aziendale per il 20% dei dipendenti, una polizza infortuni extra-professionali per il 100% del personale e l’utilizzo in benefit della casa di abitazione per chi presiede alcuni impianti. Un’importante novità del 2024 è stata l’attivazione di una piattaforma digitale per la gestione del piano welfare, rendendo disponibili a tutti i dipendenti un’ampia gamma di servizi: buoni spesa, carburante, pacchetti per vacanze, attività sportive, studio, rimborsi per spese familiari. A ciò si aggiungono ulteriori servizi come la flessibilità dell’orario di lavoro, lo smart working, l’allestimento di un’area ristoro e di una palestra aziendale per promuovere il wellness.

Legame con il Territorio e Partenariati

Un altro pilastro dell’azione di INBRE è il forte legame con il territorio. L’azienda sviluppa partnership locali volte alla massima condivisione degli investimenti, promuovendo il dialogo con gli enti locali che si traduce anche nella costituzione di società a capitale misto pubblico-privato e forme innovative di Partneriato Pubblico Privato. Queste collaborazioni si concretizzano in convenzioni mirate alla valorizzazione del patrimonio storico culturale ed ambientale legato ai manufatti idrici del Gruppo e alla tutela delle aree protette attraverso progetti specifici. Nel 2024, sono stati siglati accordi con enti pubblici e istituzioni per continuare a promuovere la fruibilità dei siti, la valorizzazione del patrimonio storico-industriale e la protezione ambientale. Nel periodo 2019-2024, il Gruppo ha realizzato interventi strategici, tra cui la costruzione di scale di risalita per l’ittiofauna vicino agli sbarramenti, monitorandone costantemente la funzionalità.

Innovazione Tecnologica e Resilienza Climatica

L’innovazione tecnologica è fondamentale per INBRE, sia per minimizzare gli effetti sull’ambiente che per valorizzare il patrimonio naturale e prevenire i rischi legati ai cambiamenti climatici. Il Gruppo adotta le migliori tecnologie disponibili (BAT – Best Available Technology), ponendo attenzione all’innovazione impiantistica e progettuale. Sono stati sviluppati nuovi progetti per impianti idroelettici a “rilascio istantaneo” o “in-flow”, spesso dotati di turbine a magneti permanenti in sommersione. Questi impianti sono progettati come “opere allagabili” per resistere a piene e alluvioni, riducendo l’inquinamento acustico e migliorando la resilienza agli effetti dei cambiamenti climatici, anche grazie a studi di Climate Change Risk Assessment (CCRA). Negli ultimi anni, INBRE ha anche implementato soluzioni per valorizzare l’energia prodotta “in locale” o in autoconsumo, sperimentando sistemi di ricarica elettrica per autoveicoli nelle province di Brescia, Bergamo, Cremona e Firenze, con l’intenzione di estendere le installazioni e contribuire alla transizione ecologica e all’elettrificazione della propria flotta.

Risultati Economici e Valore Generato

Nel rispetto dei principi di economicità e trasparenza, INBRE ha comunicato di aver generato nel 2024 un valore economico pari a circa 28 milioni di euro, registrando un aumento del 14% rispetto ai 24 milioni di euro del 2023. Questo incremento è un riflesso positivo dell’andamento della produzione e dell’entrata in esercizio di nuovi impianti. Anche il valore economico distribuito è risultato in aumento rispetto al 2023, con circa 18 milioni di euro nel 2024, in crescita del 36%.

Obiettivi Futuri: La Roadmap ESG

Per i prossimi anni, INBRE intende proseguire il suo percorso di crescita e sostenibilità con obiettivi ambiziosi, articolati su tre pilastri:

AMBIENTALI: Avviare nuovi progetti nel campo della produzione di energia rinnovabile, sostituire progressivamente la flotta aziendale con vetture a minor impatto ambientale, sviluppare soluzioni per installare impianti fotovoltaici su impianti idroelettici e rafforzare le interazioni con gli Uffici Pesca di Bergamo e Brescia per piani di tutela della biodiversità e verifica delle scale di risalita pesci.

SOCIALI: Mantenere e aggiornare la piattaforma di welfare aziendale, rafforzare e certificare il sistema di gestione per la Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro (UNI ISO 45001:2023), coinvolgere il personale con formazione specifica su temi ESG, privacy e Cyber Security per stimolare la massima qualità.

GOVERNANCE: Introdurre criteri ESG nella selezione dei fornitori significativi ed estenderli nei punteggi delle gare d'appalto per mappare l'impatto ambientale e sociale, mantenere gli impegni finanziari annui per la tutela della biodiversità presso gli impianti e potenziare il sistema di gestione delle informazioni interne attraverso la digitalizzazione.

Innovazione, responsabilità ambientale e sociale, tutela del territorio e rispetto delle persone rimangono, quindi, i pilastri fondamentali su cui si basa il modello di business di Iniziative Bresciane.