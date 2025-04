Gli Europei di Scherma ‘Genova 2025‘ saranno protagonisti a Euroflora, la 13esima esposizione internazionale del fiore e della pianta ornamentale, inaugurata oggi e che sarà visitabile dal 24 aprile al 4 maggio nelle aree del Waterfront di Levante.

La Sede degli Europei 2025

Proprio il nuovo Palasport e il Padiglione Jean Nouvel saranno teatro dal 14 al 19 giugno dei Campionati Europei assoluti di Scherma con tutte le stelle di Parigi 2024. Euroflora, dunque, è un’ulteriore e importante tappa di avvicinamento verso il più importante evento sportivo di Liguria 2025 Regione Europea dello Sport.

Lo Stand Dedicato a Fiori e Scherma

Il Comitato Organizzatore Genova 2025 ha deciso di allestire una area in piazzale Kennedy (stand K70) dove fiori e scherma saranno protagonisti. Sarà possibile anche acquistare direttamente i biglietti dei Campionati Europei presso lo stand e il 29 aprile sarà ospite d’onore Luigi Mazzone, presidente della Federazione Italiana Scherma. Una occasione per incontrare autorità istituzionali e sportive e per fare il punto sulla scherma italiana e sugli Europei di Genova a 45 giorni dalla prima stoccata dell’evento continentale, il terzo più importante evento di scherma al mondo dopo Olimpiadi e Mondiali.