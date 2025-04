Le economie sviluppate, caratterizzate da una popolazione che invecchia, devono rivedere le priorità di spesa. È fondamentale promuovere riforme nel settore pensionistico e sanitario, eliminare incentivi fiscali inefficaci, allargare la base imponibile e continuare a implementare politiche attive per il lavoro – sottolinea il Fondo Monetario Internazionale.

L’espansione della base imponibile potrebbe richiedere l’abolizione delle esenzioni fiscali e il miglioramento dell’efficienza della spesa pubblica (come visto in Spagna, Regno Unito e Stati Uniti), aumentando progressivamente le tasse sul reddito (situazione vista negli Stati Uniti) o abolendo le flat tax per il lavoro autonomo (come in Italia).

L’impatto di un incremento della spesa per la difesa in Europa dipenderà “dalle modalità di finanziamento, dalla reazione della politica monetaria agli shock della domanda e dalle conseguenze regionali. Tuttavia, potrebbero emergere vulnerabilità fiscali se le nazioni non riuscissero a delineare un piano credibile per finanziare gradualmente questa spesa, che includa un mix fra aumenti delle tasse e riduzioni della spesa”, afferma il Fondo Monetario Internazionale.

La situazione finanziaria globale è peggiorata, con prospettive deteriorate a causa dell’elevata incertezza, aggiunge il Fondo Monetario Internazionale, prevedendo un incremento del debito e del deficit. Nello scenario più pessimista, si stima che il debito pubblico potrebbe arrivare a rappresentare il 117% del PIL entro il 2027, il livello più alto dalla fine della seconda guerra mondiale.

Il Fondo Monetario Internazionale prevede che il debito pubblico globale aumenterà quest’anno di 2,8 punti percentuali, più del doppio rispetto alle stime per il 2024, portando i livelli sopra il 95% del PIL. Questa tendenza al rialzo rischia di proseguire, con il debito pubblico che potrebbe avvicinarsi al 100% del PIL entro la fine del decennio, superando i valori raggiunti durante la pandemia.

In un contesto di incertezze, la politica di bilancio dovrà affrontare “compromessi critici: bilanciare la riduzione del debito, creare riserve per affrontare eventuali incertezze e soddisfare le necessità di spesa in un contesto di crescita più debole e costi di finanziamento in aumento. Gestire queste complessità sarà essenziale per garantire stabilità e crescita”.