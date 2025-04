Tre desideri, zero lampade da strofinare. In un tempo in cui anche sognare può sembrare un lusso, Telepass (nella foto, l’a. d. Luca Luciani) sceglie di fare un gesto inaspettato, quasi magico: regalare la possibilità di esaudire un desiderio. Nasce così “Il Genio di Telepass”, il nuovo concorso social aperto a tutti che invita le persone a raccontare ciò che custodiscono nel cuore, spesso da troppo tempo: un progetto mai iniziato, un’esperienza rimandata, un desiderio semplice ma importante. A trasformarlo in realtà potrebbe essere proprio Telepass, il brand leader del telepedaggio e della mobilità integrata che dal 1990 semplifica gli spostamenti degli italiani.

Chi Può Partecipare? Tutti Hanno una Chance

Chi può partecipare? Tutti: clienti e non clienti. Perché ogni sogno merita una chance.

Questa nuova iniziativa è un gesto concreto di Telepass per dire “ci siamo, ogni giorno, per semplificarti la vita” in linea con il lancio di Telepass Sempre, l’offerta che ha recentemente rivoluzionato l’esperienza dei clienti base ampliandola da 5 a oltre 20 servizi. In aggiunta ai “servizi essenziali”, come il pagamento di pedaggio autostradale, parcheggi convenzionati, strisce blu, Area C di Milano, traghetti per lo Stretto di Messina e vignette elettroniche, la nuova offerta Sempre include anche funzionalità avanzate per la mobilità del veicolo – come il pagamento di carburante, la ricarica elettrica, il bollo e la revisione – e per la mobilità personale, con skipass, treni, trasporto pubblico locale e sharing mobility. Un’offerta che rende a tutti gli effetti la mobilità urbana ed extraurbana accessibile a tutti tramite app, indipendentemente dalla proprietà di un mezzo privato o dalla localizzazione geografica, rendendone democratico l’accesso.

Telepass, infatti, intende garantire a tutti i clienti la possibilità di usufruire dell’ecosistema più completo sul mercato di mobilità integrata, capace di rispondere alle esigenze di una società in continua evoluzione e agli spostamenti quotidiani.

Dal Telepedaggio ai Desideri: L’Evoluzione di Telepass

Ora, con il concorso “Il Genio di Telepass”, l’azienda fa un passo oltre: regala la possibilità di vedere esauditi i desideri di tre persone. E per chi è già cliente Sempre, la possibilità di esprimere i desideri si moltiplicano.

Dietro al progetto c’è ancora una volta TWENTY8 Studios, l’agenzia creativa che ha firmato alcune delle campagne più sorprendenti e virali degli ultimi anni per Telepass: dal revival dei Jalisse sul palco dell’Ariston, ai toni rosa shocking di #PinkPower, fino al successo nostalgico di Telepass Music e le suonerie anni 2000.

Un Brand Vicino alle Persone: Il Valore del Desiderio

Con questa nuova iniziativa, Telepass continua a rafforzare il proprio posizionamento di brand vicino alle persone, mettendo al centro il valore più semplice e potente: il desiderio. Perché oggi, sognare non dovrebbe essere un lusso.

I sogni? Si raccontano (e si realizzano) sui social di Telepass. Ogni desiderio è una storia. E ogni storia merita di trovare la sua strada per essere raccontata e diventare realtà.

Il concorso, aperto a tutti, ha un montepremi di 60 mila euro, distribuiti in voucher convertibili in beni e servizi a scelta tra queste categorie: mezzi di trasporto, casa, tecnologia, moda e accessori, viaggi o lift card. Per partecipare basta andare sulla pagina Instagram e sulla landing page dedicata. Il concorso si svolge a partire dalle ore 00.00 del 23 aprile 2025 fino alle ore 23.59 del 6 giugno 2025. L’individuazione dei vincitori è prevista entro il 30 settembre 2025.