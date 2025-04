Il dinamico mercato immobiliare di Dubai sta attraversando una fase di netta evoluzione nelle preferenze degli acquirenti. Un numero crescente di investitori e di utenti finali sta orientando la propria attenzione verso le residenze in formato boutique. Si tratta di sviluppi caratterizzati da un numero limitato di unità, un’architettura curata e una forte enfasi sulla privacy e su uno stile di vita guidato dal design.

Un progetto che incarna perfettamente questa nuova direzione è Azura Residences.

Attualmente in costruzione sulle Dubai Islands – il vasto piano costiero del rinomato sviluppatore Nakheel – Azura Residences Dubai Islands si distingue per la sua struttura bassa e un layout esclusivo. Il progetto prevede solo 148 unità distribuite su 17 piani, offrendo una varietà di tipologie abitative: da appartamenti da 1 a 3 camere da letto a duplex con giardino e attici con piscine private. Lontano dalla convenzionale torre residenziale, Azura rappresenta una nuova categoria di proprietà premium pensata per rispondere alle moderne aspettative in termini di stile di vita.

Come sottolinea Iurii Nemtcev, CEO di Big Lab Digital Agency, la società che gestisce la piattaforma digitale di promozione immobiliare per le Dubai Islands, c’è un interesse costante da parte degli acquirenti internazionali, in particolare dall’Europa e dal Golfo, verso progetti che offrono spazio, calma e coerenza architettonica. Il “boutique” non è più una nicchia, ma una tendenza dominante nel mercato premium attuale.

Cosa Significa Veramente ‘Boutique’?

Nel caso di Azura Residences by IGO, “boutique” è molto più di un semplice termine di marketing. Si riferisce a una precisa serie di principi di design e pianificazione:

Densità confortevole : 148 residenze distribuite su 17 piani , un numero che permette una densità abitativa contenuta. Il concetto di struttura bassa si allinea alla visione più ampia per le Dubai Islands, che prevede di sostituire le alte torri con edifici che si integrano armoniosamente nel paesaggio costiero.

: , un numero che permette una densità abitativa contenuta. Il concetto di si allinea alla visione più ampia per le Dubai Islands, che prevede di sostituire le alte torri con edifici che si integrano armoniosamente nel paesaggio costiero. Piante diverse : Una varietà di layout che vanno dagli appartamenti compatti agli attici panoramici, permettendo agli acquirenti di scegliere il formato più adatto al loro stile di vita o ai loro obiettivi di investimento.

: Una varietà di layout che vanno dagli appartamenti compatti agli attici panoramici, permettendo agli acquirenti di scegliere il formato più adatto al loro stile di vita o ai loro obiettivi di investimento. Servizi in loco : Amenità come una piscina a sfioro sul tetto, un’ area yoga , una lounge e uno spazio co-working , tutte integrate in un ingombro compatto per garantire comodità e accessibilità.

: Amenità come una sul tetto, un’ , una e uno , tutte integrate in un ingombro compatto per garantire comodità e accessibilità. Architettura ispirata alla natura: Un design che utilizza texture naturali, palette di colori calmi e viste dal pavimento al soffitto pensate per riflettere e valorizzare la costa e il cielo circostanti.

Posizione Strategica e Offerta

Situato sull’Isola A – il cuore urbano centrale delle Dubai Islands – Azura offre un accesso diretto a spiagge, passeggiate, negozi e luoghi culturali in programma. Le opzioni di pagamento includono un piano post-consegna 40/60, con prezzi a partire da 1,4 milioni di AED. Le proiezioni indicano rendimenti da affitti a breve termine potenzialmente elevati, fino al 15%.

Chi Acquista ‘Boutique’?

Secondo l’analisi dei dati della piattaforma di Big Lab, il profilo degli acquirenti di Azura Residences si divide in tre gruppi principali:

Acquirenti internazionali lifestyle: Provenienti in particolare da Europa, Regno Unito e Paesi CSI, cercano seconde case vicino al mare con un livello di privacy difficilmente riscontrabile nelle torri convenzionali. Investitori: Mirano all’apprezzamento del capitale e a rendimenti da locazione elevati in distretti emergenti e promettenti come le Dubai Islands. Residenti negli Emirati Arabi Uniti: Cercano di allontanarsi dai quartieri ad alta densità per ambienti abitativi più intimi e a misura d’uomo.

Per tutti e tre i gruppi, la decisione è guidata meno dai metri quadrati e più dal design, dalla sensazione e da come il progetto si connette con i valori personali. In questo senso, il concetto di “boutique” è diventato un segnale di real estate pensato – non solo proprietà, ma esperienza.