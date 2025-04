Una giornata positiva per i mercati asiatici, in seguito al recupero di Wall Street e alle dichiarazioni di Donald Trump, il quale ha affermato di non avere intenzione di licenziare il presidente della Fed, Jerome Powell. È sotto pressione perché provveda a un abbassamento dei tassi d’interesse. Le parole del presidente degli Stati Uniti, secondo cui i dazi imposti alla Cina diminuiranno in modo significativo rispetto agli attuali livelli, hanno contribuito a distendere le tensioni nella guerra commerciale tra i due paesi. Di conseguenza, anche il prezzo del petrolio e il valore del dollaro hanno visto un recupero rispetto a valute principali come lo yen.

Tokyo segna un aumento dell’1,85%, mentre Hong Kong guadagna il 2,3%. I mercati di Shanghai (+0,11%) e Shenzhen (+0,97%) hanno invece registrato un lieve rallentamento nei loro guadagni.

In forte crescita è invece Taiwan, con un balzo del 4,5%, sostenuto dalla performance del gruppo di semiconduttori Tsmc, che guadagna un notevole 7%.

