In occasione della Giornata della Terra, l’attenzione verso pratiche sostenibili e la riduzione dell’impatto ambientale assume un rilievo particolare. In questo contesto, emerge l’esperienza della collaborazione tra Eataly, nella foto l’a. d. Andrea Cipolloni, noto punto di riferimento per l’eccellenza gastronomica italiana, e Too Good To Go, l’applicazione dedicata al contrasto dello spreco alimentare. Avviata nel 2019, questa partnership mira a dare una “seconda vita” al cibo invenduto, promuovendo un consumo più consapevole e riducendo l’impatto ambientale.

Grazie alla dedizione dei punti vendita di Eataly e alla partecipazione attiva dei clienti, l’iniziativa ha prodotto risultati significativi negli anni, i cui numeri vengono ora condivisi in concomitanza con la ricorrenza ambientale. L’azione congiunta si concentra sulla vendita delle cosiddette “Surprise Bags”, sacchetti contenenti una selezione di prodotti freschi e non venduti a fine giornata, offerti a prezzi ridotti.

I Risultati Concreti nella Lotta allo Spreco

L’impegno di Eataly e Too Good To Go si è concretizzato in cifre che testimoniano un contributo tangibile alla riduzione dello spreco su scala internazionale. Dal 2019 a oggi, la collaborazione ha permesso di raggiungere i seguenti traguardi:

In Italia : sono state 116.153 le Surprise Bags salvate, evitando l’emissione di 313.613 kg di CO2e (anidride carbonica equivalente).

: sono state le Surprise Bags salvate, evitando l’emissione di (anidride carbonica equivalente). Negli Stati Uniti : il numero di Surprise Bags salvate ammonta a 103.633 , con un risparmio stimato di 611.434 lbs di CO2e (libbre di anidride carbonica equivalente).

: il numero di Surprise Bags salvate ammonta a , con un risparmio stimato di (libbre di anidride carbonica equivalente). In Canada: sono state salvate 72.407 Surprise Bags, pari a 195.499 kg di CO2e evitati.

Questi numeri rappresentano il volume di cibo che, grazie all’iniziativa, non è finito sprecato, con un diretto beneficio in termini di minori emissioni legate alla produzione e allo smaltimento.

Oltre il Recupero: Educare alla Prevenzione

L’approccio alla sostenibilità non si limita al recupero dell’invenduto. Per sostenere ulteriormente l’obiettivo di ridurre lo spreco alimentare alla fonte, Eataly ha lanciato una serie di corsi di cucina focalizzati proprio sulla prevenzione. Queste iniziative formative offrono ai partecipanti l’opportunità di apprendere ricette creative pensate per utilizzare gli avanzi e gli ingredienti in modo ottimale, acquisendo al contempo le migliori pratiche quotidiane per minimizzare gli sprechi nelle proprie cucine.

L’azienda ringrazia tutti coloro – dipendenti e clienti – che, attraverso azioni quotidiane come l’acquisto di una Surprise Bag o la partecipazione a un corso, contribuiscono attivamente a generare un cambiamento positivo. L’invito è a proseguire su questa strada, facendo la differenza “una Surprise Bag alla volta”, con l’obiettivo di un futuro alimentare più sostenibile.