Un’onda crescente di pellegrini, fedeli e turisti sta convergendo verso il cuore spirituale della cristianità, spinta dal desiderio di rendere omaggio e partecipare ai momenti di raccoglimento che seguono la scomparsa di Papa Francesco. Questo afflusso, che si fa di ora in ora più consistente, sta portando all’adozione di misure di sicurezza e di regolamentazione degli accessi senza precedenti nell’area di Piazza San Pietro.

Le Restrizioni e la Situazione sul Posto

Per gestire al meglio l’intensa presenza di persone, le autorità vaticane e le forze dell’ordine hanno messo in atto una serie di interventi. Da alcuni minuti, il varco d’accesso sul lato di Porta Cavalleggeri è stato chiuso al pubblico. Gli altri ingressi alla piazza rimangono aperti, ma sono sottoposti a controlli rigorosi e l’accesso è consentito esclusivamente attraverso la via della Conciliazione, il grande viale che funge da principale arteria di avvicinamento alla Basilica.

Gli agenti di polizia schierati sul posto stanno guidando i flussi e fornendo indicazioni. Hanno confermato che, in questa fase di grande affluenza, anche la Basilica di San Pietro e il vicino Cimitero sono stati chiusi temporaneamente ai visitatori. La situazione si riflette inevitabilmente sulle stradine che circondano l’intera area di Piazza San Pietro e il suo iconico colonnato: la congestione è elevata e la circolazione, sia pedonale che veicolare dove permessa, procede a passo d’uomo.

Il Calendario delle Cerimonie e il Novendiale

Nel frattempo, giungono chiarimenti ufficiali cruciali riguardo ai prossimi appuntamenti. Il direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, ha fornito dettagli sul programma delle esequie e sui momenti di preghiera collettiva. Bruni ha riferito che una messa esequiale in suffragio di Papa Francesco si terrà domenica prossima direttamente in piazza San Pietro. Un momento significativo a cui saranno benvenuti anche i giovani partecipanti al Giubileo degli adolescenti che desidereranno unirsi alla celebrazione.

Questa messa di domenica sarà la seconda del ciclo del novendiale, ha specificato Bruni, facendo implicitamente riferimento al funerale principale previsto per sabato. La liturgia di domenica sarà presieduta dal cardinale Pietro Parolin. Bruni ha voluto sottolineare l’apertura verso i giovani: “I ragazzi che avranno fatto il loro Giubileo saranno benvenuti in piazza domenica”. Per chi non ha familiarità con la terminologia vaticana, è stato esplicitato che il novendiale è il periodo di nove giorni di lutto che segue la morte di un papa. L’intenso afflusso attuale è dunque il preludio ai solenni momenti di commiato che attendono la comunità globale nei prossimi giorni.