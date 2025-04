La tradizionale divisione dei compiti tra le mura domestiche non è più una realtà immutabile. Se anni fa la risposta su chi si occupasse delle faccende di casa sarebbe stata quasi scontata, oggi il quadro è significativamente mutato. Secondo un’indagine commissionata da Facile.it all’istituto EMG Different, sono ben 19 milioni gli uomini italiani che partecipano attivamente alla gestione e pulizia della casa.

Un Trend in Crescita, Specie tra i Giovani

Questo dato si traduce, in media, in circa il 60% del campione maschile intervistato. Un coinvolgimento che migliora sensibilmente guardando alle nuove generazioni: nella fascia d’età 25-34 anni, la percentuale di uomini impegnati nelle pulizie e altre faccende domestiche arriva a sfiorare l’80%, a testimonianza di un cambiamento culturale in atto.

Cosa Fanno Gli Uomini in Casa? La Classifica dei Mestieri

Ma quali sono le attività domestiche in cui gli uomini si applicano con maggiore frequenza? Al primo posto si posiziona lo spazzare i pavimenti, un compito svolto da circa 11 milioni di uomini (35% del campione). Seguono a breve distanza il caricare e scaricare la lavastoviglie o il lavare i pavimenti, mansioni eseguite da 8,8 milioni di uomini (28%). La classifica prosegue con il lavare a mano le stoviglie (27%) e lo spolverare casa, cui si dedicano 8 milioni di uomini (25%).

Di contro, alcune attività vedono una partecipazione maschile decisamente inferiore: soltanto il 14% si cimenta con lo stirare, il 18% si occupa della pulizia dei bagni e il 20% della pulizia della cucina.

Non Solo Pulizie: Liti e Spese a Confronto

L’indagine di EMG Different per Facile.it svela anche aspetti relazionali e di spesa legati alle faccende domestiche. Quando arriva il momento di rassettare casa, in 1 famiglia su 3 si registrano liti o discussioni. Spesso, a lamentarsi sono le donne (nel 53% dei casi), che motivano la loro insoddisfazione sostenendo che il risultato delle pulizie effettuate dagli uomini non sia sempre all’altezza delle aspettative.

Interessante il dato relativo agli acquisti: quando si tratta di comprare prodotti per la pulizia come detersivi, spugne e detergenti, il campione maschile spende in media il 62% in più rispetto a quello femminile.

Gli Elettrodomestici Indispensabili e L’Impatto sulla Bolletta

L’indagine ha anche mappato quali siano gli elettrodomestici considerati irrinunciabili per la pulizia della casa. Al primo posto, quasi un plebiscito: la lavatrice, ritenuta essenziale da quasi 9 italiani su 10. Al secondo posto, la lavastoviglie, cui 1 italiano su 3 non potrebbe rinunciare. Chiude il podio il ferro da stiro, indispensabile per il 28% degli intervistati.

Oltre ai costi diretti per i prodotti, le pulizie hanno un impatto significativo sulla bolletta elettrica. Facile.it ha calcolato i consumi dei principali apparecchi, stimando una spesa che può arrivare a superare i 300 euro l’anno per una famiglia tipo, considerando un prezzo dell’energia di 0,29€ al kWh.

Ecco alcuni esempi dei costi elettrici stimati:

Lavatrice (modello 9kg, classe F): circa 25 centesimi per ciclo. L’uso a giorni alterni costa circa 46 euro l’anno, l’uso quotidiano supera i 90 euro .

(modello 9kg, classe F): circa per ciclo. L’uso a giorni alterni costa circa l’anno, l’uso quotidiano supera i . Asciugatrice (modello 9kg, classe A++): circa 50 centesimi per ciclo. L’uso a giorni alterni incide per oltre 85 euro l’anno.

(modello 9kg, classe A++): circa per ciclo. L’uso a giorni alterni incide per oltre l’anno. Ferro da stiro (2.200 W): con appena due ore d’uso a settimana, il costo annuo è di circa 66 euro .

(2.200 W): con appena due ore d’uso a settimana, il costo annuo è di circa . Lavastoviglie (modello 13 coperti, classe F): circa 30 centesimi per ciclo. L’uso a giorni alterni costa circa 55 euro l’anno.

(modello 13 coperti, classe F): circa per ciclo. L’uso a giorni alterni costa circa l’anno. Aspirapolvere (900 W): circa 14 euro l’anno per due ore d’uso a settimana. Se si aggiunge una scopa a vapore, sempre per due ore a settimana, si sommano circa 45 euro annui.

Il quadro che emerge è quindi quello di una crescente partecipazione maschile ai lavori domestici, un cambiamento generazionale evidente, che però non elimina completamente gli attriti e che comporta una spesa significativa, sia per i prodotti che per l’energia necessaria a far funzionare gli indispensabili elettrodomestici.