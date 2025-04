Con l’abbassamento delle temperature che caratterizza questo periodo di transizione e la minaccia sempre incombente del maltempo, molti italiani non rinunciano alla voglia di prendersi una pausa e approfittare dei ponti del 25 aprile e del Primo Maggio per staccare dalla routine. Secondo quanto emerge da un comunicato stampa di Federconsumatori, una fetta significativa della popolazione, il 16,2%, ha in programma di trascorrere almeno due giorni fuori casa in queste occasioni.

Questa rinnovata propensione al viaggio, tuttavia, si scontra con una realtà economica ben precisa: i prezzi per spostamenti e servizi turistici tendono a lievitare in maniera considerevole rispetto ai periodi considerati “normali”, lontani da festività o picchi di domanda.

Il Salasso dei Rincari: Cifre che Parlano Chiaro

L’O.N.F. – Osservatorio Nazionale Federconsumatori ha messo sotto la lente d’ingrandimento i costi associati ai ponti del 25 aprile e del Primo Maggio, evidenziando differenze di prezzo tutt’altro che trascurabili rispetto a un fine settimana qualunque. La fotografia che ne emerge è quella di aumenti che destano preoccupazione. “Come sempre, in vista delle partenze, i costi raggiungono picchi di aumento inauditi, ingiustificati e inammissibili, che pesano sulle scelte dei cittadini e incidono sull’andamento dell’intero comparto turistico e non solo.” Questa l’analisi cruda dell’Osservatorio.

Vediamo i rincari più nel dettaglio, distinguendo per data:

Per chi parte per il Ponte del 25 Aprile: Voli nazionali: aumento medio del +88% Voli verso capitali europee: aumento medio del +102% Viaggi in pullman: aumento del +80% Viaggi in treno: aumento del +32% Hotel: aumento più contenuto al +19% Ristoranti: aumento minimo al +3%

Per chi si sposta per il Primo Maggio: Voli nazionali: aumento del +41% Voli verso capitali europee: rincaro del +59% Viaggi in pullman: aumento del +47% Viaggi in treno: aumento più contenuto al +10% Hotel: aumento del +7% Ristoranti: aumento significativo al +27%



“In questo contesto – continua l’Osservatorio – segnato da continue corse al rialzo dei prezzi, molte famiglie che si apprestano a partire per i ponti primaverili adotteranno soluzioni improntate al risparmio.”

Strategie per Risparmiare e Destinazioni Preferite

Di fronte a un quadro economico che impone attenzione, le famiglie italiane stanno affinando le proprie strategie per non rinunciare al weekend lungo. Si tende a privilegiare l’ospitalità presso amici e parenti, riducendo così i costi di alloggio. Per i pasti, si opta volentieri per pranzi in agriturismo o, meteo permettendo, pic-nic all’aperto, alternative spesso più economiche e a contatto con la natura. Anche la scelta dei mezzi di trasporto a basso costo, come la condivisione dell’auto o l’utilizzo di pullman, rientra in quest’ottica, così come l’acquisto anticipato dei biglietti ferroviari per accedere a tariffe agevolate.

Nonostante la voglia di esplorare, la maggior parte di chi partirà – oltre l’86% – rimarrà all’interno dei confini nazionali. Le tipologie di destinazione più gettonate riflettono un desiderio di relax e scoperta autentica: primeggiano le città d’arte, gli agriturismi e i centri benessere. Un forte richiamo è esercitato anche dalle località legate alle tradizioni culinarie, con interesse per percorsi enogastronomici, cene tra le vigne e itinerari cicloturistici che combinano attività fisica e piacere del palato.

Alternative per chi Resta in Città

Ma i ponti primaverili offrono opportunità anche per chi sceglie di non spostarsi lontano da casa. Per chi resterà in città, il tempo libero può essere riempito con tour guidati in bicicletta per riscoprire angoli nascosti, visite a musei e parchi urbani, o la partecipazione a attività culturali e ricreative spesso organizzate per l’occasione.

Chi desidera comunque un contatto con la natura senza allontanarsi troppo può dedicarsi a escursioni a cavallo, tour in kayak nei laghi o semplicemente a passeggiate immersi nel verde. Molte città offrono inoltre servizi di noleggio biciclette e scooter, una soluzione pratica ed ecologica per esplorare i dintorni in autonomia.