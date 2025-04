I dati più recenti sull’occupazione in Italia, aggiornati al 2024 e forniti da Eurostat, disegnano un quadro in chiaroscuro. Se da un lato si osservano segnali di crescita generale, il passo del Paese resta ben lontano dalla media europea e, soprattutto, le disuguaglianze interne continuano a rappresentare un freno significativo.

Il divario territoriale: il Sud fanalino di coda d’Europa

La fotografia più nitida di queste disparità emerge guardando al Mezzogiorno. Tre regioni del Sud Italia si confermano tra le aree con i tassi di occupazione più bassi dell’intera Unione Europea, considerate nella fascia d’età tra i 15 e i 64 anni. Parliamo di Calabria, Campania e Sicilia, che con tassi rispettivamente del 44,8%, 45,4% e 46,8% (pur registrando lievi incrementi rispetto al 2023) si posizionano immediatamente dopo la Guyana francese tra le peggiori performance a livello continentale. Un dato che stride fortemente se confrontato con la media UE del 70,8% o con il 62,2% dell’Italia nel complesso.

La sfida dell’occupazione femminile: l’istruzione fa la differenza

Accanto alla questione territoriale, un altro fronte critico è rappresentato dall’occupazione femminile. Il tasso medio per le donne italiane nella fascia 20-64 anni si attesta al 57,4%, un valore nettamente inferiore al 70,8% della media europea. Tuttavia, l’analisi più approfondita rivela come il livello di istruzione sia un fattore determinante nel mitigare (o accentuare) questo divario.

Tra le donne con una laurea, la situazione migliora sensibilmente: il 79,3% di loro risulta occupato, un dato che si avvicina all’84,3% delle laureate in UE. La forbice, pur esistendo, si restringe. Il quadro si aggrava drasticamente, invece, per chi possiede un titolo di studio inferiore. Solo il 36,6% delle donne con la sola licenza media è inserito nel mondo del lavoro, a fronte di un 47,3% in Europa. Anche tra le diplomate, la distanza permane significativa: 58,6% in Italia contro il 68,9% della media UE.

Il “gender gap” accentuato dalla bassa istruzione

Questo legame tra istruzione e occupazione ha un impatto diretto anche sul divario di genere. La differenza nel tasso di occupazione tra uomini e donne è particolarmente marcata proprio tra le persone con il livello di istruzione più basso. Se per le donne con licenza media il tasso è, come visto, del 36,6%, per gli omeni nella stessa fascia d’età e con pari titolo di studio si raggiunge il 69,7%. Un divario che supera i 30 punti percentuali. La situazione è radicalmente diversa tra i laureati: qui il gap scende sotto i sette punti, con l’86,2% degli uomini occupati contro il 79,3% delle donne.

I dati Eurostat 2024 confermano dunque le sfide strutturali che l’Italia deve affrontare nel mercato del lavoro. La lenta crescita complessiva nasconde profonde fratture territoriali e sociali, in particolare per quanto riguarda il Mezzogiorno e la partecipazione delle donne, un tema quest’ultimo fortemente intrecciato al livello di istruzione posseduto. Riposizionare l’Italia sulla media europea richiederà interventi mirati su questi fronti critici.