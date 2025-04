Il Fondo Monetario Internazionale (FMI) ha diffuso le sue ultime previsioni economiche globali, delineando uno scenario caratterizzato da una generale revisione al ribasso che interessa numerose nazioni, non risparmiando l’Italia. Le stime sulla crescita del Prodotto Interno Lordo (PIL) per i prossimi anni sono state infatti corrette, riflettendo un clima di accresciuta incertezza a livello mondiale.

Per l’Italia, il Fondo ha ridotto le aspettative di crescita, portando la previsione per il 2025 a un modesto +0,4%, segnando una diminuzione di 0,3 punti percentuali rispetto a quanto stimato a gennaio. Anche il 2026 vede una limatura, con una previsione di crescita fissata al +0,8%, in calo di 0,1 punti rispetto alle proiezioni precedenti.

L’Europa a Diverse Velocità

Il quadro europeo presentato dall’FMI mostra andamenti eterogenei. Per la Germania, motore economico del continente, le previsioni per l’anno in corso (che coincide per la maggior parte con il 2025 nel testo fornito, assumendo sia il rapporto di aprile 2025) indicano una crescita di fatto azzerata (crescita zero), per poi risalire leggermente a un +0,9% nel 2026. La Francia si posiziona con stime di crescita del +0,6% per il 2025 e del +1,0% per il 2026. Il Regno Unito è previsto in crescita dell’1,1% quest’anno e dell’1,4% nel 2026. In controtendenza rispetto alle revisioni al ribasso, la Spagna mostra un miglioramento, con una previsione di crescita del 2,5% quest’anno, 0,2 punti in più rispetto alle stime precedenti.

Il Mercato del Lavoro in Italia e in Europa

Parallelamente alle proiezioni sul PIL, il rapporto FMI fornisce dati sulla disoccupazione. In Italia, il tasso di disoccupazione è atteso stabile al 6,7% sia nel 2025 che nel 2026. Questo dato si colloca al di sopra della media prevista per l’Eurozona, stimata al 6,4% per il 2025 e al 6,3% per il 2026. Tuttavia, il tasso italiano rimane significativamente inferiore a quello di paesi come la Spagna (11,1% nel 2025 e 11,0% nel 2026) e la Francia (7,7% quest’anno e 7,4% l’anno seguente).

Le Grandi Economie Globali Sotto la Lente

L’incertezza che caratterizza l’attuale contesto globale ha un impatto visibile anche sulle due maggiori economie mondiali. Il Fondo Monetario Internazionale ha infatti rivisto al ribasso le previsioni di crescita per Stati Uniti e Cina, in parte a causa delle tensioni legate all’incertezza commerciale. Dopo un 2024 in crescita (+2,8%), il PIL statunitense è ora previsto in aumento dell’1,8% nel 2025, con un taglio di 0,9 punti percentuali, e dell’1,7% nel 2026 (-0,4 punti). Anche la Cina vede le sue stime di crescita ridotte al 4,0% sia per il 2025 che per il 2026, rispettivamente con cali di 0,6 e 0,5 punti.

Contrasti in Altre Regioni

Il quadro si completa con situazioni regionali diversificate. Per il Messico, l’FMI prevede una significativa contrazione del PIL quest’anno, stimata al -0,3%, una revisione al ribasso di ben 1,7 punti percentuali rispetto alle previsioni di gennaio. La ripresa nel 2026 è attesa all’1,4%, anch’essa rivista al ribasso (-0,6 punti). In questo contesto di generale decelerazione, la Russia rappresenta una parziale eccezione nel breve termine, con una stima per il PIL 2025 leggermente aumentata a +1,5% (sebbene in rallentamento rispetto al +4,1% del 2024), per poi scendere a +0,9% nel 2026 (-0,3 punti).

Il Quadro Globale: Una Fase Critica

Complessivamente, l’analisi dell’FMI dipinge un’economia globale in una “fase critica”, la cui resilienza è messa a dura prova dall’incertezza. Si prevede un rallentamento della crescita mondiale, che è attesa al 2,8% quest’anno, con un taglio di 0,5 punti rispetto a gennaio, dopo il +3,3% del 2024. La stima per il 2026 è stata ulteriormente ridotta di 0,3 punti, portandola al 3,0%. Il Fondo sottolinea come i rischi al ribasso siano predominanti nello scenario economico attuale, con una potenziale escalation delle tensioni commerciali e un aumento generale dell’incertezza che potrebbero ulteriormente frenare la crescita globale.