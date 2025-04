Un annuncio dirompiente arriva dall’amministrazione statunitense, che ha reso nota l’intenzione di imporre dazi doganali vertiginosi, fino al 3.521%, sui pannelli solari importati da alcuni Paesi del Sud-est asiatico. La mossa, si spiega, è volta a compensare le misure di sostegno adottate dalla Cina a favore della produzione in quelle nazioni.

Nel mirino Cambogia, Malesia, Thailandia e Vietnam

I Paesi direttamente interessati da queste potenziali nuove tariffe sono Cambogia, Malesia, Thailandia e Vietnam. L’International Trade Administration (Ita), un’agenzia del Dipartimento del Commercio statunitense, ha indicato queste nazioni come bersaglio dei dazi. Sarà ora compito di un’altra agenzia dello stesso Dipartimento, l’International Trade Commission (Itc), stabilire entro il 2 giugno prossimo se i sussidi contestati abbiano effettivamente danneggiato i produttori americani e, di conseguenza, se applicare o meno le tariffe proposte dall’Ita.

L’indagine e i sussidi “transnazionali” dalla Cina

Secondo le conclusioni di un’indagine avviata nell’aprile 2024, è emerso un quadro chiaro sui flussi di sostegno. Le agenzie statunitensi riportano che “le aziende di ciascun Paese hanno ricevuto sussidi dal governo cinese”. Questo dato, aggiunge l’Ita in un comunicato stampa citato nel testo, rappresenta “una delle prime indagini in cui il ministero del Commercio è stato in grado di dimostrare l’esistenza di sovvenzioni transnazionali“.

Tariffe shock: percentuali da record per alcune aziende

Le percentuali dei dazi proposti variano, ma sono significativamente elevate. In media, i dazi doganali suggeriti vanno dal 34,41% per i pannelli e le celle solari dalla Malesia al 651,85% per quelli provenienti dalla Cambogia. Ma la situazione si fa ancora più estrema per almeno due aziende cambogiane, Hounen Solar e Solar Long Pv-Tech, alle quali è stato prospettato un dazio del 3.521% – una tassa equivalente a oltre 35 volte il prezzo dei loro prodotti. Complessivamente, questa misura potrebbe riguardare quasi 12 miliardi di dollari di prodotti importati nel 2023, secondo i dati del ministero del Commercio.

Un quadro tariffario sempre più complesso

Se applicate, queste nuove tariffe si aggiungerebbero al dazio del 10% già imposto dal 2 aprile dal Presidente Donald Trump sulla grande maggioranza dei prodotti che entrano negli Stati Uniti. Si sommerebbero inoltre alle cosiddette tariffe “reciproche”, annunciate lo stesso giorno e poi sospese una settimana dopo. Nel caso specifico del Vietnam, ad esempio, ciò si tradurrebbe in dazi doganali aggiuntivi del 38%.

La petizione che ha acceso la miccia

L’intera indagine che ha portato a questa potenziale stretta tariffaria è stata avviata nell’aprile 2024 a seguito di un ricorso presentato dall’American Solar Industry Alliance. Questa alleanza, che riunisce le principali aziende del settore solare negli Stati Uniti, ha accusato i concorrenti basati nei quattro Paesi del Sud-est asiatico di essere di fatto filiali di aziende cinesi e di beneficiare, per questo motivo, di sussidi diretti da Pechino.