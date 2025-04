(di Katherine Puce) Per troppo tempo, il mondo del lavoro ha seguito un modello rigido, costruito attorno a una sola idea di “normalità” e a competenze omologate. In questo sistema, le persone autistiche sono spesso rimaste ai margini, non per mancanza di capacità, ma per l’incapacità delle imprese di riconoscere e valorizzare una diversa forma di intelligenza. La questione dell’inclusione delle persone autistiche nelle imprese ha iniziato a prendere forma realmente alla fine degli anni Novanta del secolo scorso. Tuttavia, è solo nell’ultimo decennio che il tema ha acquisito una visibilità più ampia a livello globale. In precedenza, la partecipazione delle persone nello spettro autistico al mercato del lavoro era estremamente limitata, spesso confinata a ruoli marginali o in contesti protetti.

Nord Europa pioniere dell’inclusività

È stato il Nord Europa a smuovere per primo il terreno verso un’autentica inclusione lavorativa delle persone autistiche. Paesi come la Danimarca e i Paesi Bassi hanno fatto da apripista, diventando esempi concreti di come politiche ben studiate e un lavoro costante di organizzazioni non governative possano generare un cambiamento reale. In questi contesti sono nate alcune tra le prime iniziative pubbliche e progetti dedicati, che hanno dato vita a cooperative e imprese sociali specializzate. Realtà capaci non solo di offrire opportunità occupazionali, ma di creare ambienti strutturati e sensibili alle diverse esigenze delle persone nello spettro.

La vera svolta, tuttavia, è arrivata con il coinvolgimento diretto delle grandi aziende del settore tecnologico. Colossi come SAP, Microsoft ed Ernst & Young hanno infatti iniziato a riconoscere nello spettro autistico non un limite, ma una fonte di competenze distintive, come l’elevata attenzione al dettaglio, la memoria eccellente e il pensiero analitico. A partire dal 2010, queste aziende hanno dato il via a programmi di assunzione mirati, pensati per valorizzare questi talenti e i loro isolotti di capacità. Uno dei progetti più emblematici è stato “Autism at Work”, lanciato da SAP nel 2013, con l’obiettivo di raggiungere almeno l’1% della forza lavoro composta da persone nello spettro autistico. Un’iniziativa che ha sicuramente ispirato numerose altre realtà a intraprendere percorsi simili.

Essere inclusivi non significa soltanto assumere, ma anche diventare davvero consapevoli della responsabilità sociale che ogni impresa dovrebbe sentire come propria. L’inclusione autentica richiede impegno e una giusta formazione di dipendenti e manager.

I grandi esempi italiani: dal grembiule alla programmazione

Anche in Italia, negli ultimi anni, sono cresciute in modo significativo le iniziative orientate all’inclusione lavorativa delle persone nello spettro autistico, grazie alla collaborazione tra enti pubblici, fondazioni, aziende e realtà del terzo settore. Tra le iniziative più significative spicca il progetto “Autismo e Lavoro”, promosso dalla Fondazione Italiana per l’Autismo, che sviluppa percorsi di formazione e sensibilizzazione rivolti a datori di lavoro e dipendenti. La formazione è un tassello fondamentale, ma non l’unico asse da seguire per una reale integrazione delle persone autistiche nelle aziende.

Ad esempio, PizzAut, progetto pionieristico in Italia ideato da Nico Acampora, ha dato vita, sul piano pratico, a un ristorante interamente gestito da giovani autistici, con ruoli che spaziano dalla sala alla cucina. Il modello PizzAut dimostra non solo la competenza e la professionalità dei ragazzi coinvolti, ma anche l’efficacia di un ambiente strutturato e rispettoso delle esigenze sensoriali. Continua oggi a dimostrare come l’autismo possa convivere pienamente con l’eccellenza lavorativa.

Un esempio particolarmente significativo è rappresentato da Auticon Italia, filiale italiana di una società di consulenza nata in Germania, che si distingue per una scelta innovativa di assumere esclusivamente consulenti con diagnosi dello spettro autistico. Auticon valorizza le competenze uniche delle persone autistiche, in particolare nei settori della cybersecurity, della data analysis e della quality assurance. Il loro modello dimostra quanto siano fondamentali i grandi “isolotti” di capacità spesso trascurati nell’autismo, mettendo in luce come queste competenze specifiche possano rappresentare un valore aggiunto e strategico in ambito professionale.

Allo stesso modo, anche Microsoft Italia si è distinta con l’iniziativa “Autism@Work”, parte di un più ampio programma internazionale volto a promuovere l’inclusione delle persone autistiche nel settore tecnologico, attraverso percorsi di selezione e ambienti lavorativi inclusivi.

Il contributo delle piccole imprese

Nel panorama italiano si inseriscono anche progetti come “La Lavorabilità”, sviluppato dalla Fondazione Agostino di Stefano insieme al Centro Studi Autismo di Milano; il progetto “Iperautismo” della Cooperativa Iperbole, che prevede l’inserimento lavorativo di persone nello spettro in contesti protetti e strutturati, capaci di valorizzare le loro abilità e rispettare le loro necessità individuali; “M’illumino di Meno”, che incentiva le PMI italiane a sviluppare politiche di inclusione per le persone con autismo; e “La Svolta”, un progetto nato dalla Fondazione per l’Autismo di Firenze, che sostiene l’inserimento lavorativo attraverso percorsi formativi e laboratoriali orientati all’autonomia.

Non si tratta mai solo di offrire un’occupazione, ma di ripensare il concetto stesso di inclusione, facendo spazio alla diversità cognitiva come leva di crescita per l’intera società.

Gli ultimi dati incoraggianti sull’agricoltura sociale

L’impegno in Italia continua a crescere anche nel settore agricolo, dove l’attenzione verso l’autismo è sempre più presente. In occasione dell’ultima Giornata mondiale per la consapevolezza dell’autismo, Coldiretti ha sottolineato come le fattorie sociali siano aumentate notevolmente negli ultimi anni, offrendo servizi sanitari ed educativi il cui valore ha superato il miliardo di euro. Aziende agricole abruzzesi come Colle Rosa di Serramonacesca promuovono attività di pet therapy con alpaca, mentre Rurabilandia è una fattoria didattica e sociale che collabora con scuole e associazioni per realizzare percorsi educativi rivolti a bambini e ragazzi con disabilità.

Il progresso deve passare attraverso l’empatia

Dati e iniziative incoraggianti dimostrano come evoluzione e progresso non siano sempre concetti legati esclusivamente alle nuove tecnologie. In questo caso, il progresso è guidato dall’empatia e dalla responsabilità sociale. Si tratta di un cambiamento importante per le aziende che desiderano progredire, non solo migliorando le proprie performance, ma anche arricchendo la vita di una parte della popolazione che per troppo tempo è rimasta in ombra.