Circle – PMI Innovativa quotata sul mercato Euronext Growth Milan, a capo dell’omonimo Gruppo specializzato nell’analisi dei processi e nello sviluppo di soluzioni per l’innovazione e la digitalizzazione dei settori portuale e della logistica intermodale, oltre che nella consulenza internazionale sui temi del Green Deal e della transizione energetica – annuncia l’avvio di un nuovo progetto in collaborazione con uno dei principali terminal container del Mediterraneo. L’obiettivo dell’iniziativa è lo sviluppo del software MILOS Rail Management, piattaforma di riferimento per la gestione ferroviaria integrata nel terminal.

Dettagli dell’accordo e ambiti di intervento

L’accordo quadro, con un primo ordine del valore di circa Euro 100.000, si articola su tre ambiti principali di intervento: da un lato, la messa a disposizione del modulo MILOS Rail Management nella sua ultima versione per rispondere alle esigenze operative del terminal container; parallelamente, verranno realizzate evoluzioni condivise, sviluppate con un coinvestimento tra Circle Group e il cliente; infine, il piano include anche una serie di sviluppi strategici per una roadmap 2025-2027, a conferma dell’impegno costante dell’azienda nell’innovazione continua del proprio prodotto e nel potenziamento delle soluzioni software in ottica di lungo termine. Completano il pacchetto le attività di integrazione software con servizi federativi e connettori, per uno scambio dati fluido tra MILOS e le piattaforme di riferimento nel settore ferroviario.

Roadmap di progetto: ottimizzazioni e focus sull’utente

La roadmap del progetto include numerose ottimizzazioni su interfacce e funzionalità chiave, l’integrazione con sistemi ERP terzi e un importante focus sull’esperienza utente (UX/UI).

La visione di Circle Group per la digitalizzazione del nodo portuale

“Questo progetto rappresenta un ulteriore passo nella direzione della digitalizzazione integrata del nodo terminalistico portuale, con un approccio modulare e scalabile,” ha dichiarato Luca Abatello, nella foto, CEO di Circle Group. “Siamo orgogliosi di rafforzare il nostro impegno condividendo visione, investimenti e innovazione a beneficio dell’intero ecosistema logistico-ferroviario, in linea con gli obiettivi del piano strategico “Connect 4 Agile Growth”.”

CIRCLE: partner strategico per la supply chain

Con questa iniziativa, Circle Group conferma il proprio ruolo di partner strategico per i principali attori della supply chain, offrendo soluzioni avanzate capaci di connettere tecnologia, efficienza operativa e sostenibilità.