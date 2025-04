Un’importante operazione nel settore della transizione ecologica è stata finalizzata: Banco BPM (nella foto, l’a. d. Giuseppe Castagna) ha chiuso un accordo di finanziamento del valore di 6,6 milioni di euro a favore di Nexta Renewable Gas Srl. L’intesa mira a sostenere lo sviluppo e l’ammodernamento di infrastrutture dedicate alla produzione di energia rinnovabile.

Obiettivo: Biometano da Scarti Organici

Nexta Renewable Gas è una società italiana che fa capo a Genera Group ed è specializzata nella progettazione, costruzione e gestione di impianti per la produzione di Biometano. Questo gas, definito 100% rinnovabile, rappresenta una concreta alternativa all’utilizzo dei combustibili fossili, allineandosi agli obiettivi di decarbonizzazione e riduzione delle emissioni di CO2.

Il finanziamento concesso da Banco BPM, che avrà una durata di 102 mesi, è specificamente destinato a duplice scopo: da un lato, la modernizzazione di un impianto esistente per la produzione di biogas; dall’altro, la realizzazione di un nuovo impianto di upgrading. Quest’ultimo sarà fondamentale per trasformare il biogas grezzo in biometano di elevata qualità.

La tecnologia al centro di questo progetto si basa sull’utilizzo e la trasformazione di scarti organici. In particolare, l’impianto di upgrading a Caivano lavorerà i fanghi e i liquidi derivanti dagli scarti di produzione di un importante stabilimento di una nota multinazionale situato proprio nel comune della provincia di Napoli. Attraverso processi come la digestione anaerobica, questi materiali di scarto verranno valorizzati per produrre un combustibile pulito.

L’operazione sottolinea il crescente supporto del settore bancario a progetti che coniugano sostenibilità ambientale e sviluppo industriale, contribuendo attivamente alla filiera dell’economia circolare e alla produzione di energia da fonti non inquinanti.