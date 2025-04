EdiliziAcrobatica S.p.A., l’azienda leader nei lavori edili su fune e quotata sui mercati Euronext Growth Milan e Paris, ha reso noti i dati relativi al primo trimestre del 2025, che evidenziano una dinamica di crescita significativa, in particolare per quanto riguarda la base clientelare. Il periodo si è chiuso con un incremento sostanziale nel numero di clienti acquisiti, che segna un +30,5% rispetto ai primi tre mesi dell’anno precedente.

Parallelamente a questo forte aumento della clientela, l’azienda ha registrato anche una crescita nel volume dei contratti sottoscritti. Questi sono passati da 7.241 nel primo trimestre 2024 a 7.384 nello stesso periodo del 2025, con un incremento anno su anno pari al +2%.

La Solida Base dell’Edilizia su Fune

Questo risultato positivo, gestito dall’azienda guidata da Anna Marras, viene letto come un’ulteriore conferma della fiducia che il mercato ripone nel Gruppo. Il core business, l’edilizia su fune, si conferma l’elemento trainante, un settore che in Italia sta acquisendo sempre maggiore rilevanza e che rappresenta la “pietra angolare” su cui l’azienda intende costruire i propri progetti futuri di crescita e sviluppo.

Tra i successi commerciali più rilevanti messi a segno nei primi tre mesi del 2025, spicca l’accordo raggiunto con una delle principali catene alberghiere a livello mondiale. Tale partnership prevede la fornitura di servizi di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, per le oltre 60 strutture gestite dalla catena sul territorio italiano, tra dirette e associate.

Strategia e Valore delle Persone

Commentando i risultati, l’Amministratore Delegato di Acrobatica Group, Anna Marras, nella foto, ha sottolineato l’importanza delle azioni strategiche intraprese: “Apriamo questo 2025 con dei dati assolutamente positivi che sono il risultato di una serie di azioni che abbiamo messo in campo su tutte le nostre linee di business. In particolare, però, voglio mettere l’attenzione sul fatto che il nostro successo, in un settore complesso come è quello dell’edilizia, non è legato solo alla nostra tecnologia, ma anche alle persone che compongono il nostro Gruppo e alle quali ci dedichiamo costantemente, aiutandole e sostenendole nella loro crescita, personale e professionale, attraverso percorsi di formazione dedicati.”

Investire nella Formazione: Le Academy

La strategia di investimento nel capitale umano si concretizza nell’attività delle diverse Academy fondate dal Gruppo nel corso degli anni, dedicate alla formazione di personale commerciale e manageriale. L’impegno più recente e significativo in questo ambito è la WallmanW Academy, situata a Torino. Questa scuola è specificamente dedicata alla formazione di operatori specializzati nei lavori su fune, istruendo i nuovi assunti secondo le tecniche distintive di Acrobatica. L’efficacia di questa iniziativa è testimoniata dai risultati dei primi due mesi dell’anno, durante i quali la WallmanW Academy ha formato 100 nuovi operatori, pronti a entrare a far parte della forza lavoro dell’azienda.

Questi dati non solo delineano un quadro economico positivo per l’inizio del 2025, ma evidenziano anche l’importanza strategica che EdiliziAcrobatica attribuisce alla crescita del proprio team e all’innovazione nel settore, ponendo le basi per i traguardi futuri.