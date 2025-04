Si è concluso il progetto “Navigando verso un futuro senza barriere” di Marinando Ravenna ODV, un’iniziativa resa possibile grazie al sostegno di Intesa Sanpaolo, nella foto l’a. d. Carlo Messina, attraverso il Programma Formula, in collaborazione con CESVI. Questo ambizioso progetto ha portato alla creazione di uno spazio innovativo senza barriere architettoniche, dotato di pontili accessibili ed ecologici, con l’obiettivo di promuovere la navigazione a vela e realizzare progetti inclusivi dedicati a persone con disabilità e individui in situazioni di disagio.

Raccolta Fondi Efficace Grazie alla Generosità Collettiva

Il finanziamento del progetto è avvenuto attraverso una mirata raccolta fondi, attiva da maggio ad agosto 2024 sulla piattaforma di crowdfunding di Intesa Sanpaolo, For Funding. Questa piattaforma è specificamente dedicata a iniziative di sostenibilità ambientale, inclusione sociale e supporto all’accesso al mercato del lavoro per persone con disabilità. In soli quattro mesi, la generosità di cittadini, imprese, della Banca stessa e delle società del Gruppo Intesa Sanpaolo ha permesso di raccogliere oltre 100.000 euro.

Quindici Anni di Impegno Concretizzati in una Nuova Sede

Il progetto affonda le sue radici nel lontano 2009, anno di fondazione dell’associazione Marinando Ravenna. Dopo 15 anni di attività, è emersa la necessità di dotarsi di uno spazio fisico adeguato per ospitare uffici e servizi, una vera e propria sede che fungesse da punto di partenza e luogo di aggregazione per tutti i progetti dell’associazione. Questo spazio innovativo, situato nella suggestiva cornice di Marina di Ravenna, è stato concepito fin dall’inizio come un ambiente senza barriere, accogliente e in grado di favorire connessioni e crescita, rafforzando così la proposta dell’associazione per affermarsi come un punto di riferimento nazionale per la vela paralimpica.

Spazi Funzionali e Pontili Innovativi per l’Inclusione

All’interno della nuova sede, vero cuore pulsante dell’associazione, sono stati realizzati diversi spazi funzionali: una sala corsi dedicata alla promozione dell’apprendimento, uno spazio condiviso pensato per favorire l’incontro e lo scambio di esperienze tra le persone, e un piccolo ufficio per il coordinamento delle attività, gestite con l’entusiasmo di numerosi volontari. All’esterno, proprio di fronte alla sede, sono stati invece installati i veri protagonisti del progetto: pontili ecologici e accessibili. Questa è la vera innovazione che apre nuovi orizzonti partecipativi, trasformando i pontili nel punto di partenza per viaggi straordinari aperti a chiunque desideri vivere l’emozione della navigazione.

Dettaglio dei Fondi Raccolti e degli Interventi Realizzati

Nel dettaglio, i fondi generosamente raccolti hanno permesso di finanziare interventi cruciali:

l’ acquisto e l’installazione di 2 pontili galleggianti da 12 metri ciascuno , strategicamente posizionati nello specchio d’acqua a disposizione dell’associazione, unitamente alla loro messa in sicurezza e agli interventi necessari per garantirne la piena accessibilità .

, strategicamente posizionati nello specchio d’acqua a disposizione dell’associazione, unitamente alla loro e agli interventi necessari per garantirne la piena . l’ abbattimento delle barriere architettoniche esistenti, assicurando che l’intero spazio sia accessibile e inclusivo per tutti.

esistenti, assicurando che l’intero spazio sia per tutti. la sostenibilità ambientale dell’intero progetto, attraverso la scelta di materiali ecocompatibili e l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile, grazie all’installazione di pannelli solari.

Le Voci dei Protagonisti: Entusiasmo e Gratitudine

Sante Ghirardi, Presidente dell’Associazione Marinando Ravenna ODV, ha espresso la sua profonda soddisfazione: “Questo progetto rappresenta un passo fondamentale per Marinando Ravenna per Marinando 2.0 e per tutte le persone che credono nell’inclusione attraverso lo sport. La nostra nuova sede e i pontili accessibili sono il simbolo di un mare davvero aperto a tutti, senza barriere, dove chiunque possa vivere l’esperienza della vela. Ringraziamo di cuore tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo grande sogno: Intesa Sanpaolo, CESVI, i nostri volontari e tutti i donatori che hanno reso possibile questo traguardo”.

Anche Vincenzo De Marino, Direttore Commerciale Retail Emilia-Romagna e Marche Intesa Sanpaolo, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa: “Siamo orgogliosi di aver scelto e sostenuto questo progetto dell’associazione Marinando Ravenna che mette al centro il benessere e l’inclusione dei più fragili. L’approccio del progetto Formula promuove solidarietà e senso di comunità e dimostra come unendo le forze si crei valore in modo mirato ed efficace. In Emilia-Romagna, ad oggi abbiamo sostenuto attraverso questo strumento 8 iniziative con donazioni per oltre 850mila euro di euro a favore di una crescita sociale inclusiva, che supporti la qualità della vita delle comunità locali e delle persone in difficoltà”.

Infine, Roberto Vignola, Vice Direttore generale di CESVI, ha evidenziato la sinergia tra profit e non profit: “Dal 2021, il Programma Formula ci vede come partner strategico di Intesa Sanpaolo nel selezionare le migliori progettualità in tutta Italia, con l’ambizione di perseguire cambiamenti sostenibili ed inclusivi. Attraverso Formula, vengono sostenuti progetti sui temi di: emergenza e povertà; supporto sanitario e fragilità; inclusione sociale e Welfare di comunità; educazione, formazione e orientamento; rigenerazione urbana e ambientale; e conservazione del patrimonio culturale. Ad oggi, abbiamo ottenuto dei risultati significativi con oltre 160 progetti sostenuti. Formula è la dimostrazione di come il connubio tra i mondi non profit e profit possa rispondere alle tematiche territoriali, sociali e ambientali, in maniera mirata ed efficace”.