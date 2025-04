Un connubio tra TV e gusto italiano si rinnova e si rafforza. Lavazza ha annunciato la prosecuzione della sua fortunata collaborazione con Mare Fuori, la popolare serie TV prodotta da Rai Fiction e Picomedia, giunta ormai alla sua quinta stagione. L’iniziativa, realizzata in sinergia con Rai Pubblicità, segue il percorso virtuoso iniziato nel 2024 con la campagna intitolata “Un caffè per ricominciare”.

Il Caffè Entra Nella Trama: Il Laboratorio sul Set

La partnership di quest’anno si distingue per un elemento innovativo: all’interno della serie, Lavazza ha introdotto un vero e proprio laboratorio del caffè. Questo spazio, progettato fin nei minimi dettagli dal Training Center Lavazza, non è un semplice sfondo, ma offre un’opportunità concreta di formazione direttamente agli attori del cast, avvicinandoli alla professione di barista.

Dagli Attori ai Consumatori: Corsi Aperti a Tutti

A testimonianza dell’importanza che Lavazza attribuisce alla diffusione della cultura del caffè, per la prima volta, l’azienda apre i suoi corsi dedicati anche ai consumatori. Questi percorsi formativi sono stati pensati per permettere a chiunque di approfondire le diverse fasi della filiera, un viaggio che va dalla coltivazione del chicco fino alla preparazione della bevanda che amiamo quotidianamente.

Impegno Sociale con la Fondazione Lavazza

A ulteriore dimostrazione dell’attenzione verso la formazione e il mondo giovanile, specialmente quello proveniente da contesti svantaggiati, la Fondazione Lavazza ha rinnovato il programma “A Cup of Learning”. Questa iniziativa continua a offrire concrete opportunità professionali attraverso i Training Center situati in città chiave come Napoli, Torino, Catania e Roma.

Lavazza Nelle Puntate e Le Attività Promozionali

I laboratori del caffè Lavazza avranno un ruolo attivo nello sviluppo della trama, mirando a coinvolgere emotivamente il pubblico e le nuove generazioni. La presenza dei prodotti sarà concreta: la gamma Tales of Italy Food Service, con un focus sulla referenza Riviera di Chiaia dedicata a Napoli, sarà ben visibile nelle scene del laboratorio. Anche Lavazza Crema e Gusto comparirà in una scena di consumo domestico con un attore del cast.

Per promuovere e valorizzare al meglio questa partnership, Lavazza ha attivato diversi canali. Tra questi, una sezione dedicata sul proprio sito www.lavazza.it, una shopper activation che mette in palio la possibilità di vincere una visita esclusiva sul set di Mare Fuori, e una linea di merchandising esclusiva con tazzine e mug dedicate alla serie.

Marco Barbieri, nella foto, Direttore Marketing Lavazza Italia, ha dichiarato: “La partnership con Mare Fuori valorizza il know-how aziendale in modo sempre più coinvolgente e attivo. Creare cultura e partecipazione ci ha spinto ad aprire i corsi anche ai coffee lovers. In Lavazza, infatti, crediamo fortemente nel valore della formazione e il nostro Training Center rappresenta un asset fondamentale grazie al quale abbiamo la possibilità di trasferire, per la prima volta, anche ai consumatori l’expertise e la cultura del caffè”.