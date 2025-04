Un tributo a 100 imprenditrici che hanno contribuito alla crescita del Paese. E tra loro figurano anche i vertici di Innovacoop, la società di Legacoop Emilia-Romagna che ha una governance tutta al femminile e che è stata selezionata per la mostra “Made in Italy impresa al femminile“, organizzata dal Ministero in collaborazione con Fondazione Bellisario, comitato Impresa Donna e Federazione nazionale cavalieri del lavoro, nell’ambito delle celebrazioni della Giornata nazionale del Made in Italy 2025. Innovacoop si occupa di innovazione e transizione digitale ed energetica delle cooperative.

La Voce della Presidente Barbara Lepri

La sua presidente, nonché direttrice di Legacoop Emilia-Romagna, Barbara Lepri, è stata una delle vincitrici del premio Tina Anselmi per le innovazioni create nell’ambito della cooperazione di abitanti all’interno della Coop Dozza, di cui è stata direttrice generale. «La nostra presenza in qualità di startup all’interno della mostra valorizza la nostra società tutta al femminile – commenta Lepri – riconoscendole il difficile compito di accompagnamento alle imprese nei processi di transizione ecologica, digitale e sociale. La sensibilizzazione ai temi e la necessità delle aziende di ricorrere alla formazione e alla finanza agevolata per un accompagnamento adeguato nei percorsi di innovazione energetica, sono tra gli obiettivi della nostra impresa».

Innovacoop: Una Crescita basata sui Dati

Nell’ultimo triennio, aggiunge Lepri, “Innovacoop è cresciuta soprattutto grazie alle attività di digital innovation hub, aderente alla rete della Fondazione Pico, abilitata a svolgere ‘assessment‘ del livello di maturità digitale delle imprese e costruendo accompagnamenti formativi personalizzati».

Tutti i Dettagli per Visitare la Mostra

La mostra è aperta al pubblico nel fine settimana fino al 25 maggio, dalle 10 alle 18.30, nella sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy a Palazzo Piacentini a Roma.