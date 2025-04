Il Consiglio Direttivo di UNA – Aziende della Comunicazione Unite ha approvato l’ingresso di DataProsper tra i propri associati, segnando un traguardo significativo per l’agenzia milanese specializzata in analisi e strategia per il non profit.

Un Valore Aggiunto per la Comunicazione

Con oltre 260 realtà aderenti, UNA rappresenta la più grande associazione italiana di categoria nel mondo della comunicazione. L’ingresso di DataProsper rafforza la posizione dell’agenzia in un settore in costante trasformazione, confermando il valore del suo approccio data-driven e della sua expertise nel fundraising.

Il Commento del Fondatore

«Entrare in UNA per noi significa rafforzare l’impegno verso le Fondazioni e le Associazioni con cui collaboriamo ogni giorno», commenta Sebastiano Moneta, fondatore di DataProsper. «La frase più pericolosa in assoluto è: ‘abbiamo sempre fatto così’. Noi di DataProsper lavoriamo per superare quella mentalità, mettendo l’innovazione al centro.»

La Storia e l’Evoluzione dell’Agenzia

DataProsper, con un team composto da persone provenienti da diversi background professionali e personali è stata fondata solo otto anni fa da un’agenzia americana di direct marketing, per poi rapidamente affermarsi come punto di riferimento nella consulenza strategica per il fundraising.

Guardando al Futuro

Oggi l’agenzia è al lavoro su un nuovo spin-off dedicato al marketing profit, con l’obiettivo di valorizzare ulteriormente il proprio know-how sui dati e ampliare l’offerta a nuovi mercati.