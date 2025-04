Brembo ha recentemente aperto a Shanghai il suo primo Inspiration Lab in Asia. Questo nuovo laboratorio si concentrerà sul potenziamento delle competenze aziendali nello sviluppo di software, nell’intelligenza artificiale e nella data science, rappresentando un ulteriore passo avanti nella trasformazione del gruppo in fornitore di soluzioni.

Il nuovo Inspiration Lab si unisce al network globale di innovazione del gruppo, che comprende anche il Brembo Inspiration Lab in Silicon Valley e dieci centri di ricerca e sviluppo ubicati in tutto il mondo. In qualità di centro di eccellenza di Brembo in Cina, l’Inspiration Lab di Shanghai promuoverà collaborazioni con università di altissimo livello, startup innovative e partner industriali strategici, al fine di sviluppare soluzioni d’avanguardia che possano incrementare la competitività dei clienti del gruppo a livello globale.

Secondo Daniele Schillaci, amministratore delegato di Brembo, “Il Brembo Inspiration Lab di Shanghai è il centro di eccellenza in Cina dedicato alla nostra strategia digitale globale”. “L’industria automobilistica – ha aggiunto – è in continua evoluzione e noi stiamo integrando i nostri sistemi frenanti più avanzati con soluzioni software basate sull’intelligenza artificiale, per stabilire un nuovo standard nell’esperienza di guida, puntando su sicurezza e comfort. L’Brembo Inspiration Lab contribuirà a realizzare la nostra visione di un futuro privo di incidenti, dove conducenti, passeggeri e pedoni possano vivere in totale tranquillità”.