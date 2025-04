Nonostante un miglioramento significativo tra il 2018 e il 2023, con un aumento degli edifici in classe A dal 8% al 15%, la situazione del parco immobiliare italiano presenta ancora delle criticità. Ben il 75% degli edifici si colloca nelle tre peggiori classi energetiche, un dato allarmante che non solo alimenta la povertà energetica, ma incide negativamente sul valore economico degli immobili.

Il Mercato Immobiliare Premia l’Efficienza Energetica

Negli ultimi dieci anni, il mercato immobiliare italiano ha dimostrato un crescente interesse verso gli edifici ad alta efficienza energetica (classi A e B). Dal 2014 al 2023, le transazioni relative a edifici ristrutturati di classe energetica superiore sono passate dal 7% al 38%, mentre le compravendite di edifici nuovi hanno visto un incremento dal 49% al 70% nello stesso periodo. Questa tendenza ha portato a un aumento del valore di mercato degli edifici ristrutturati, che nel 2023 si attesta a 2.316 euro/m2, superando del 43% il valore degli edifici abitabili (1.615 euro/m2) e dell’80% quello degli edifici da ristrutturare (1.290 euro/m2).

Un’Opportunità Strategica per il Real Estate

Questa dinamica evidenzia come gli investimenti in ristrutturazioni e costruzioni che rispettano elevati standard energetici siano sempre più considerati un elemento di valore strategico. Allo stesso tempo, emerge una maggiore consapevolezza da parte degli acquirenti verso proprietà in grado di garantire un minor impatto ambientale e vantaggi economici in termini di risparmi energetici.

L’Analisi della Community Smart Building di Teha Group

Questi dati emergono da un’analisi condotta dalla Community Smart Building di Teha Group, un Think Tank privato e indipendente in Italia. Lo studio ha indagato l’evoluzione del parco immobiliare italiano in termini di efficienza energetica, sottolineando l’impatto di queste performance sull’andamento del mercato degli edifici smart e sostenibili. Giunta alla sua terza edizione e supportata da partner come Abb, Ance Lombardia, BTicino, Irsap, Kone, Mcz Group e Principe Ares, la Community Smart Building di Teha mira a evolvere da “think tank” ad “act tank” a supporto dei policy maker.

La Visione di Benedetta Brioschi (Teha Group)

Benedetta Brioschi, partner e responsabile della Community Smart Building di Teha Group, sottolinea: “Il rinnovamento green e smart del parco immobiliare italiano è non solo necessario, ma anche un’opportunità economica significativa. Il Real Estate sta già implementando tecnologie avanzate e investendo attivamente in questo senso, dimostrando un impegno concreto verso un futuro più sostenibile ed efficiente, ma è fondamentale che vengano messi in campo ulteriori investimenti per potenziare e accelerare questo processo“.

Il Problema della Povertà Energetica in Italia

In Italia, il 67% dell’energia consumata dagli edifici è destinato al riscaldamento degli ambienti, superando la media UE del 65,1%. Nonostante ciò, quasi una famiglia italiana su dieci (8,8%) non riesce a mantenere adeguatamente calda la propria casa, posizionando il Paese al nono posto tra i paesi UE più colpiti da povertà energetica. Questo problema riguarda oltre 41 milioni di cittadini europei, di cui 5,3 milioni italiani, ed è legato a una combinazione di basso reddito, elevati costi energetici e scarsa efficienza energetica degli edifici.

I Benefici dell’Efficientamento Smart

L’efficientamento smart degli edifici rappresenta una potenziale svolta per questo scenario, con la possibilità di ridurre i consumi energetici fino al 29% e quelli idrici fino al 5%. Questo si traduce anche in benefici economici concreti: secondo l’analisi della Community Smart Building di TEHA, si stima un risparmio netto complessivo tra i 17 e i 19 miliardi di euro all’anno, con un impatto diretto positivo sul budget delle famiglie.

Un Appello alla Collaborazione

Per questo motivo, è urgente che istituzioni, imprese e cittadini collaborino attivamente per promuovere e implementare soluzioni che non solo aumentino l’efficienza energetica, ma che allo stesso tempo stimolino l’economia e migliorino il benessere delle famiglie.