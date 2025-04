Roma dice addio a Sua Santità Papa Francesco. Jorge Mario Bergoglio, il 266° Pontefice della Chiesa Cattolica, si è spento questa mattina, all’età di 88 anni. La notizia, diffusa nelle prime ore della giornata, ha rapidamente fatto il giro del mondo, suscitando profondo cordoglio tra fedeli e leader globali.

L’Annuncio e le Condizioni di Salute

Il Pontefice, che ha guidato la Chiesa cattolica dal marzo 2013, era tornato da pochi giorni nella sua residenza di Casa Santa Marta, visibilmente provato ma ancora capace di rivolgere un saluto ai fedeli. Le sue condizioni di salute si erano aggravate nelle ultime settimane a seguito di una polmonite bilaterale che ha compromesso ulteriormente un quadro clinico già segnato da diverse patologie pregresse, tra cui un intervento chirurgico al colon nel 2021 e persistenti problemi al ginocchio che lo costringevano all’uso della sedia a rotelle.

Chi Era Jorge Mario Bergoglio

Nato a Buenos Aires il 17 dicembre 1936, Jorge Mario Bergoglio è stato il primo Papa proveniente dalle Americhe e il primo membro della Compagnia di Gesù a salire al soglio pontificio. La sua elezione nel 2013 segnò un momento storico per la Chiesa.

Il Pontificato di Papa Francesco

Il suo papato è stato caratterizzato da un forte accento sulla misericordia, l’attenzione verso i poveri e gli emarginati, e un costante invito al dialogo interreligioso e alla salvaguardia del creato. Fin dall’inizio del suo ministero petrino, Papa Francesco ha promosso importanti riforme all’interno della Curia Romana e ha affrontato temi cruciali per la Chiesa e il mondo contemporaneo, dalla crisi dei migranti agli abusi sessuali, dalle disuguaglianze economiche alla pace globale. I suoi viaggi apostolici lo hanno portato in ogni angolo del pianeta, testimoniando una Chiesa in uscita e vicina alle sofferenze dell’umanità. Tra i primi commenti, l’omaggio del giornalista di Italia oggi Gianni Macheda: “Una preghiera ci unisca nel ricordo del Santo Padre asceso oggi al Cielo”.