Una novità interessante arriva dal mondo della tecnologia per la ristorazione: Olo, fornitore leader di soluzioni tecnologiche per ristoranti quotato al NYSE, ha annunciato una nuova integrazione con Thanx, la piattaforma di riferimento per il coinvolgimento e la fidelizzazione della clientela nel settore della ristorazione. Questa sinergia permetterà di combinare i dati sulla fedeltà dei clienti di Thanx con Olo Engage, la suite di strumenti di coinvolgimento clienti di Olo, aprendo le porte a potenti funzionalità di automazione e personalizzazione per i marchi di ristoranti.

Un’evoluzione di una partnership già consolidata

Questa nuova integrazione si basa su una collaborazione di lunga data tra Thanx e Olo, iniziata nel 2018 e che ha già facilitato innumerevoli transazioni per quasi un centinaio di clienti ristoratori in comune. Forte di una storia di successi nella fornitura di esperienze digitali eccezionali, questo ultimo miglioramento aggiunge un altro strumento prezioso per i ristoranti che desiderano ottimizzare ulteriormente il coinvolgimento dei propri clienti. Sonny’s BBQ, la catena di ristoranti specializzata in barbecue nota per la qualità dei suoi prodotti e per l’impegno sociale nelle comunità in cui opera, è tra i primi ad aver adottato questa nuova integrazione. “Siamo entusiasti di vedere la partnership tra Olo e Thanx crescere ancora più forte. L’integrazione esistente offre già un’esperienza di ordinazione digitale senza interruzioni integrata con il nostro programma fedeltà, e questa prossima fase la spinge ancora oltre. Rendendo ancora più facile accogliere più ospiti nel nostro programma fedeltà in rapida crescita, stiamo creando connessioni più significative e sbloccando un valore ancora maggiore sia per i nostri affiliati che per gli ospiti che serviamo”, ha dichiarato Katie Love, VP of Marketing di Sonny’s BBQ.

Dati unificati per decisioni più intelligenti

Grazie alla condivisione fluida dei dati dei clienti da Thanx a Olo, l’integrazione offre ai marchi di ristoranti una visione completa del comportamento dei clienti, combinando le informazioni provenienti dai programmi fedeltà di Thanx con i dati Olo raccolti da ordini, POS, pagamenti, prenotazioni, feedback e marketing tramite Wi-Fi. Questo approccio unificato consente ai ristoranti di prendere decisioni basate sui dati, ottimizzare le esperienze dei clienti e aumentare l’adesione e la fidelizzazione ai programmi fedeltà. “Con oltre 100 clienti in comune, la partnership tra Thanx e Olo è già leader del settore. Ora è diventata ancora migliore”, ha affermato Zach Goldstein, CEO di Thanx. “L’approccio unico di Thanx alla fedeltà aiuta i marchi ad allontanarsi da sconti ripetitivi e non mirati. Combinato con la potente piattaforma di dati sui clienti di Olo, i ristoranti ora hanno la possibilità di effettuare comunicazioni iper-personalizzate, recuperare le mancate iscrizioni alla fedeltà e coinvolgere ancora più clienti personalmente, sia che facciano parte del loro programma fedeltà o meno.”

Esperienze personalizzate anche nel punto vendita

I marchi che utilizzano anche la piattaforma Olo’s Host potranno visualizzare i dati sulla fedeltà dei propri clienti direttamente nella soluzione Host, aprendo la strada a esperienze in negozio più personalizzate e contestuali. L’integrazione dei dati sulla fedeltà e sui clienti aiuterà i ristoranti a comprendere, coinvolgere e fidelizzare meglio i propri clienti più affezionati con attività di marketing ancora più mirate e personalizzate.

Vantaggi concreti per i ristoratori

L’integrazione Olo Engage + Thanx consente ai ristoranti di creare percorsi cliente personalizzati e multi-step basati sui dati di fedeltà e coinvolgimento. Tra i principali vantaggi dell’integrazione troviamo:

Visione completa di ogni cliente: Accesso e possibilità di agire su profili cliente unificati per ottenere informazioni più approfondite sul comportamento e sulle abitudini di spesa.

Accesso e possibilità di agire su profili cliente unificati per ottenere informazioni più approfondite sul comportamento e sulle abitudini di spesa. Marketing iper-mirato e basato sui dati: Grazie ai solidi dati del GDP di Olo Engage, è possibile identificare e targetizzare i clienti che visitano il ristorante ma non hanno aderito al programma fedeltà, trasformando opportunità mancate in conversioni.

Grazie ai solidi dati del GDP di Olo Engage, è possibile identificare e targetizzare i clienti che visitano il ristorante ma non hanno aderito al programma fedeltà, trasformando opportunità mancate in conversioni. Esperienze personalizzate in negozio: Creazione di esperienze esclusive e personalizzate in linea con il marchio, aumentando la redditività e migliorando l’esperienza del cliente con informazioni contestuali dettagliate.

Creazione di esperienze esclusive e personalizzate in linea con il marchio, aumentando la redditività e migliorando l’esperienza del cliente con informazioni contestuali dettagliate. Percorsi cliente automatizzati e personalizzati: Coinvolgimento dei clienti con campagne automatizzate multi-step attivate dai comportamenti di fedeltà, garantendo un coinvolgimento pertinente e tempestivo.

Coinvolgimento dei clienti con campagne automatizzate multi-step attivate dai comportamenti di fedeltà, garantendo un coinvolgimento pertinente e tempestivo. Decisioni di marketing più intelligenti con Engage analytics: Grazie ai report e alle analisi di Engage, gli operatori possono monitorare la crescita dei clienti e le prestazioni dei canali, inclusa la fedeltà, in ogni punto vendita, prendendo decisioni di marketing più informate.

Grazie ai report e alle analisi di Engage, gli operatori possono monitorare la crescita dei clienti e le prestazioni dei canali, inclusa la fedeltà, in ogni punto vendita, prendendo decisioni di marketing più informate. Percorso più rapido verso il valore: Con una comprovata esperienza di oltre 95 clienti congiunti, Olo e Thanx possono semplificare il processo di implementazione e lanciare le campagne il 40% più velocemente rispetto ad altri partner di fidelizzazione.

“La combinazione delle informazioni sulla fedeltà di Thanx e del GDP di Olo è una svolta per i nostri marchi di ristoranti comuni”, ha dichiarato Ray Gallagher, VP & GM di Engage. “Fornendo una visione unificata dei dati sui clienti, stiamo aiutando i ristoranti a creare campagne di marketing più efficaci che coinvolgano i clienti e promuovano la fedeltà in ogni punto di contatto.”