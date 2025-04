Una mattinata densa di significato quella di Pasqua in Vaticano, culminata con la tradizionale benedizione Urbi et Orbi impartita da Papa Francesco dalla Loggia Centrale della Basilica di San Pietro. Nonostante la consuetudine, quest’anno il Pontefice ha affidato la lettura integrale del messaggio a monsignor Diego Ravelli, limitandosi a poche parole di saluto iniziale ai numerosi fedeli radunati in Piazza San Pietro, che lo hanno accolto con vibranti ovazioni.

Il Messaggio “Urbi et Orbi”: Un Appello per la Vita e contro la Violenza

Il cuore della mattinata è stato indubbiamente il messaggio rivolto “Alla Città e al Mondo”. Nel testo letto da monsignor Ravelli, risuona forte la voce del Papa nel denunciare le molteplici forme di violenza che affliggono il mondo. Francesco torna a porre l’accento sulla violenza contro le donne, un tema già toccato nell’omelia della Veglia Pasquale del giorno precedente. Ma l’appello si allarga: “Quanta volontà di morte vediamo ogni giorno nei tanti conflitti che interessano diverse parti del mondo! Quanta violenza vediamo spesso anche nelle famiglie…”.

Il Pontefice riafferma con vigore il valore inestimabile di ogni vita, dal concepimento alla vecchiaia, contrastando la tendenza crescente in molti Paesi a considerare gli anziani o i malati come “persone da scartare”. Viene sottolineato il disprezzo verso i più deboli, gli emarginati e i migranti, esortando a riscoprire la speranza e la fiducia reciproca, riconoscendo la comune filiazione divina.

Richieste Urgenti per la Pace Globale

La preoccupazione per i conflitti emerge con particolare forza. Il pensiero del Papa va alla Terra Santa, dove si diffonde un “crescente clima di antisemitismo”. Viene espressa profonda inquietudine per la popolazione e la comunità cristiana di Gaza, colpite da un conflitto che genera morte, distruzione e una “drammatica e ignobile situazione umanitaria”. Da qui, un appello diretto alle parti belligeranti: cessate il fuoco, si proceda alla liberazione degli ostaggi e si garantiscano aiuti concreti a una popolazione affamata e desiderosa di pace.

Non manca il riferimento alla “martoriata Ucraina”: Cristo Risorto infonda il dono pasquale della pace e incoraggi gli attori coinvolti a perseguire una pace “giusta e duratura”. Significativo che, nel messaggio, non vi sia stato alcun cenno alla tregua annunciata dal presidente russo Vladimir Putin per il periodo pasquale. L’appello alla pace si lega inestricabilmente a una visione di disarmo: “Nessuna pace è possibile senza un vero disarmo!”, poiché la difesa di un popolo non deve degenerare in una corsa generalizzata agli armamenti.

L’Omelia di Pasqua: Un Cristo Vivo tra Noi

Prima dell’Urbi et Orbi, la Messa di Pasqua in Piazza San Pietro è stata celebrata dal cardinale Angelo Comastri, che ha anche letto l’omelia preparata da Papa Francesco. Il messaggio centrale è chiaro: Cristo è risorto ed è vivo. Egli non è un personaggio storico confinato nel passato, né una statua in un museo. La Pasqua spinge a cercarlo attivamente: “cercarlo nella vita, cercarlo nel volto dei fratelli, cercarlo nel quotidiano, cercarlo ovunque tranne che in quel sepolcro”.

L’omelia sottolinea come Cristo dimori e si riveli oggi nelle persone che incontriamo, nelle situazioni ordinarie e inattese. “Egli è vivo e rimane sempre con noi, piangendo le lacrime di chi soffre e moltiplicando la bellezza della vita nei piccoli gesti d’amore di ciascuno di noi”. La Pasqua, in vista del Giubileo, rinnova la speranza e invita a condividerla, a non “parcheggiare il cuore nelle illusioni di questo mondo” ma a correre “pieni di gioia” incontro a Gesù.

Un Incontro Inatteso in Casa Santa Marta

La mattinata ha riservato anche un momento istituzionale. Poco dopo le 11:30, a Casa Santa Marta, Papa Francesco ha avuto un breve incontro privato con il Vice Presidente degli Stati Uniti d’America, James David Vance. La Sala Stampa della Santa Sede ha confermato il colloquio, durato pochi minuti, occasione per uno scambio di auguri pasquali. JD Vance è giunto in Vaticano solo, senza familiari, accolto dal Reggente della Casa Pontificia, padre Leonardo Sapienza, in un corteo di auto blindate, per poi ripartire subito dopo.

Al termine della benedizione Urbi et Orbi, Papa Francesco è tornato a salutare i fedeli presenti in Piazza San Pietro con un giro in popemobile, un gesto che non accadeva da tempo in questa circostanza, manifestando la sua vicinanza alla folla radunata per celebrare la Pasqua.