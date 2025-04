IGD – Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A., nome noto nel panorama italiano della proprietà e gestione di Centri Commerciali e quotata sul segmento Euronext STAR di Borsa Italiana, ha compiuto un passo significativo nel consolidamento dei propri standard operativi e gestionali. La società annuncia infatti di aver ottenuto due importanti certificazioni internazionali: la ISO 9001, focalizzata sui sistemi di gestione della qualità, e la ISO 45001, relativa alla salute e sicurezza sul lavoro. Questi nuovi riconoscimenti si affiancano alla certificazione ISO 14001 per i sistemi di gestione ambientale, già conseguita nel lontano 2013, completando così un quadro integrato di eccellenza.

Qualità e Processi Strategici Sotto la Lente ISO 9001

L’ottenimento della certificazione ISO 9001 non è un mero attestato, ma il riconoscimento concreto degli elevati standard che IGD applica nella gestione dei suoi processi aziendali chiave. In particolare, l’attenzione si è concentrata sui comparti leasing e asset management. Queste attività sono considerate nevralgiche per il raggiungimento degli obiettivi ambiziosi delineati nel Piano Industriale 2025-2027. Un risultato che assume ulteriore peso alla luce della riorganizzazione aziendale strategica implementata nel giugno 2024, che ha reso ancora più cruciale l’efficienza e la qualità delle operazioni in questi settori.

Sicurezza e Ambiente: Un Impegno Consolidato con ISO 45001 e 14001

Sul fronte della salute e sicurezza sul lavoro, la certificazione ISO 45001 attesta gli standard virtuosi che IGD ha saputo non solo definire ma anche ampiamente implementare negli ultimi tre anni. Questo impegno in ambito HSE (Health, Safety and Environment) non si limita alla sede centrale, ma è stato esteso capillarmente a tutti i centri commerciali di proprietà e in gestione, garantendo ambienti più sicuri per dipendenti, collaboratori e visitatori. La certificazione ISO 14001, già parte del patrimonio aziendale dal 2013, conferma inoltre la costante attenzione di IGD verso la gestione degli impatti ambientali.

Il Valore dell’Integrazione per il Mercato

L’aspetto più rilevante di questo traguardo è forse l’integrazione armonica delle tre certificazioni ISO in un unico e potente sistema, il QHSE (Quality, Health, Safety and Environment). Questo approccio integrato offre a IGD strumenti più efficienti per il monitoraggio e la rendicontazione dei KPI (Key Performance Indicators) interni, permettendo una visione più chiara e completa delle performance aziendali. Ma non solo: questa solida base di best practice certificate consente alla Business Unit Asset Services for Third Parties di presentarsi al mercato con un modello operativo di riconosciuta credibilità e affidabilità, ponendosi come partner ideale per servizi basati sui più elevati standard internazionali a beneficio dell’intera filiera del procurement.

Gianluca Martora, Director of Asset Management Gruppo IGD, ha così commentato il risultato: “Il conseguimento delle certificazioni ISO9001 e ISO45001 a corollario di quella ambientale ISO14001, già conseguita nel 2013, rappresenta un passo significativo nell’estensione e nell’integrazione dei processi aziendali di asset management volti all’eccellenza operativa e al raggiungimento degli sfidanti target di crescita previsti nel Piano Industriale 25-27. Questo traguardo è inoltre un passaggio necessario per presentarsi al mercato attraverso la nostra Business Unit Asset Services for Third Parties con tutte le caratteristiche di credibilità e affidabilità dettate dall’adozione di tali best practice a servizio dell’intera filiera dei servizi di procurement”.