Dai dati diffusi dall’Ufficio nazionale di statistica emerge un quadro sfaccettato per l’inflazione in Giappone nel marzo 2025. L’indice dei prezzi al consumo (CPI) complessivo ha mostrato un lieve rallentamento, attestandosi a un aumento del 3,6% su base annua, un passo indietro rispetto al 3,7% registrato a febbraio.

Uno Sguardo alla Componente di Fondo

L’attenzione degli analisti si concentra spesso sul dato core, quello che depurato dagli elementi più volatili come i prezzi dei generi alimentari freschi e dell’energia, offre una visione più chiara delle pressioni inflazionistiche strutturali nell’economia. Per marzo, questo indicatore tendenziale si è posizionato al +3,2%. È un dato che segna un incremento rispetto al +3% del mese precedente, confermando una certa persistenza nei rincari di fondo, e che risulta peraltro in linea con le attese del mercato.

La Dinamica Mensile

Guardando alla congiuntura più stretta, l’indice su base mensile, al netto degli aggiustamenti stagionali, ha fatto segnare un aumento dello 0,3%. Un recupero dopo il leggero calo (-0,1%) osservato nel mese di febbraio, che indica una riattivazione dei movimenti sui prezzi nel brevissimo periodo.