Eprcomunicazione conquista il primo posto nella categoria No Profit del premio The PRize, per le attività di comunicazione al fianco del Comitato Nazionale per le celebrazioni dei 150 anni dalla nascita di Luigi Einaudi.

Il Progetto e L’Impegno di Eprcomunicazione

Eprcomunicazione – azienda di comunicazione e relazioni pubbliche con una forte connotazione digitale, associata UNA – ha curato il coordinamento della comunicazione, dell’ufficio stampa e dell’organizzazione di oltre 100 eventi che, per un anno intero e in tutta Italia, hanno raccontato l’eredità culturale, politica ed economica del primo Presidente della Repubblica eletto. Un incarico di grande valore istituzionale, svolto in collaborazione con Open Gate Italia e sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica.

#Einaudi150: Riscoprire Un Pensiero Attuale

Attraverso il progetto #Einaudi150, il pensiero di Luigi Einaudi è tornato al centro del dibattito pubblico, riscoperto in chiave contemporanea e reso accessibile alle nuove generazioni. Un’iniziativa di ampio respiro, che ha rappresentato un importante investimento culturale e mediatico: dal convegno inaugurale con la partecipazione del Presidente della Repubblica, al concorso scolastico nazionale, fino al concerto-evento esclusivo di Ludovico Einaudi al Tempio di Venere e Roma.

Il Commento di Camillo Ricci (Eprcomunicazione)

“Essere premiati per un progetto così articolato e partecipato, è per noi motivo di grande orgoglio. È un riconoscimento che testimonia quanto la comunicazione, quando si mette al servizio della memoria e della visione, possa diventare un potente strumento culturale e civile.” ha commentato Camillo Ricci, partner di Eprcomunicazione Spa.

La Voce di Andrea Morbelli (Open Gate Italia)

Andrea Morbelli, partner di Open Gate Italia, ha aggiunto: “Il progetto #Einaudi150 è stato una sfida complessa e stimolante: raccontare il pensiero di Luigi Einaudi in modo attuale e coinvolgente ha richiesto una regia comunicativa attenta, capace di unire rigore storico e linguaggi contemporanei. Questo premio è un onore ed è il riconoscimento di un lavoro corale, condiviso con istituzioni, partner e una rete di professionisti appassionati.”